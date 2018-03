Hinterlaces: 51% de los venezolanos apoya elección de Maduro en presidenciales

El 51% de los venezolanos expresó estar dispuesto a elegir al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, como Presidente de la República en los comicios previstos para el próximo 20 de mayo.

De acuerdo con los resultados de un sondeo, realizado por la empresa Hinterlaces, y que fue divulgado en el programa José Vicente Hoy, que transmite Televen, 55% de los encuestados respondieron que votarían por Nicolás Maduro y 39% por un candidato de la oposición.

En ese sentido, 11% de los consultados manifestaron que elegirían al candidato opositor Henri Falcón; mientras que 2% a Javier Bertucci.

Los resultados también mostraron que 58% de los venezolanos están dispuestos a votar en las elecciones presidenciales, mientras que 17% dijo que no votará y otro 13% aún no tiene claro si ejercerá su derecho o no al voto.

Este estudio, que incluyó 1.580 entrevistas, se realizó en hogares del país del 15 al 28 de febrero.