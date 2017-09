Hernández: la estrategia nuestra es la participación en las regionales

La coordinadora electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Liliana Hernández, expresó este jueves que ”la estrategia nuestra es la participación en las elecciones” regionales previstas para el próximo 15 de octubre.

Hernández manifestó que hay “oportunidad de contarnos. Vengo con mi voto y ratifico que quiero cambio en el país (…) “Participa y ratifica la estrategia de que este Gobierno tiene que salir”.

Obligación CNE

La dirigente político explicó que “la obligación del CNE es informar a los electores sobre las regionales”.

Durante una entrevista en el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, Hernández indicó que existen “76 centros de votación que fueron eliminados y no lo ha informado”, además de que no ha hecho “de conocimiento público” la no sustitución de candidato en la tarjeta electoral.

Sugirió que “tenemos que estar en mucha comunicación durante estos días. Si no se corrige (el tarjetón) habrá campaña de información” a los electores, e invitó a ingresar a la página de la unidad.

Explicó que “la ley obliga que el sistema esté abierto hasta el 5 de octubre y en este momento está cerrado y desde el 11 de septiembre hemos querido realizar el proceso, pero no se ha podido”.

“Una vez concluidas las primarias correspondía por ley el proceso de sustitución, es decir, el candidato que no había sido favorecido renunciaba y se postulaba en la tarjeta a quien había ganado”.

Indicó que “la campaña de nosotros es la participación, todo eso es violación de ley y tiene un impacto afuera. El escenario de este proceso electoral es muy distinto, hay presión internacional, porque los ojos del mundo está sobre Venezuela”.