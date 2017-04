Hermann Escarrá: AN no puede destituir a ningún magistrado del TSJ

Este miércoles, el abogado constitucionalista, Hermann Escarrá, durante la sesión especial del Concejo Municipal de Caracas, dijo que la Asamblea Nacional (AN) no puede destituir a ningún magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido a que no está entre sus funciones.

“No pueden destituir a ningún magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. En primer lugar, tendrían que dirigirse al Consejo Moral Republicano, este hace un expediente y garantiza el derecho de la defensa y al debido proceso. Y lo dice la norma de manera clara, en el supuesto negado que declare falta grave es cuando ese expediente llegaría al Parlamento para su debate”, dijo este miércoles.

Destacó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “no requiere intervención de nadie para destituir a los parlamentarios que traicionan a la patria”.

También, reafirmó que la Carta Democrática no ha sido activada por la Organización de Estados Americanos (OEA). “Como el año pasado le dije al país que la carta democrática no estaba activada, hoy les digo lo mismo… no lo está”.