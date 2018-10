Héctor Rodríguez: “No estamos dispuestos a arrodillarnos a Estados Unidos”

El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, pidió no “caer en el engaño” de EEUU, quien, a su juicio, desarrolla guerras en países con el pretexto de defender los DDHH, según reseñó Sumarium.

“Todas las guerras que está desarrollando EE. UU., en Irak, en Libia, en Afganistán, los intentos que ha hecho en Siria de desestabilizar el país, siempre con la misma narrativa: “que no hay derechos humanos, que no hay democracia, que no hay libertad de expresión”, pero resulta que cuando ha entrado en esos países: más de diez años en Irak, cerca de diez años en Libia, no hay más democracia, no hay más derechos humanos, no hay más libertad de expresión, lo que sí hay es menos petróleo”.