Haro: “No hay tiempo para que la ONU asista a las presidenciales”

Según José Vicente Haro, constitucionalista, profesor universitario y defensor de Derechos Humanos, no hay tiempo para que la Organización de Naciones Unidas (ONU) haga una verificación y auditoría del proceso electoral presidencial y legislativo previsto para el 20 de mayo próximo.

Así lo señaló durante el foro Derecho al Voto en Venezuela, Panorama Electoral Actual, realizado esta mañana en el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ), donde aseguró que la presencia internacional debería llegar al país unos tres meses antes de la elección.

Destacó que la Organización “no está para esas tareas”, no está dentro de sus funciones hacer ese tipo de verificaciones “aun cuando eso nunca se descarta en situaciones de conflictos, en situaciones graves en el mundo, el organismo no ha descartado ese tipo de tema”, dijo.

El experto considera que con la invitación que el presidente Nicolás Maduro hace al organismo internacional para que observe los comicios, “quiere tratar de demostrar al mundo que en Venezuela supuestamente hay elecciones, que supuestamente hay democracia y de que aquí las cosas se resuelven por el voto, cuando en realidad no hay elecciones, no hay garantías”, observó.

En Venezuela no hay una elección, lo que hay son unos comicios que aparentan ser una elección de cara al escenario internacional, que es lo que se quiere hacer pensar a la ONU de que aquí hay elecciones, pero cuando revisamos el sistema lo que tenemos son unos comicios. Los ciudadanos realmente no eligen y las opciones electorales no existen.