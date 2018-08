Guerra: obligar a sacar el Carnet de la Patria para comprar gasolina generará un caos

El integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, opinó este miércoles que la obligación de tener el Carnet de la Patria para obtener gasolina en el país, tal como fue corroborado ayer por el presidente Nicolás Maduro, podría generar “una situación de caos“, producto de la discriminación.

Rechazó que el Gobierno pretenda vender “a precios internacionalizados” el combustible a las personas que no posean la herramienta, creada por Maduro hace dos años, para obligarlas a obtenerlo en una de las jornadas de carnetización que se realizarán los próximos días.

“Yo, José Guerra, no me voy a sacar un carnet, pagaré la gasolina al precio que sea y será un problema para ellos porque puede ocurrir una situación de caos producto de la discriminación (…) Venezuela es un país que está importando gasolina. No se está refinando lo suficiente. El Gobierno pretende vender ese combustible a precio internacional a quienes no nos registremos”, expresó Guerra durante una entrevista al canal de noticias VPI TV.

El economista indicó que detrás de esta situación está la “quiebra” de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) “que le debe más de 18.000 millones de dólares al Banco Central de Venezuela (BCV) y no tiene como pagarlo“.

“Esto es un poco para ocultar la debacle económica (…) Producimos en el 2018 lo que producíamos en 1948, son 70 años de retraso, hace falta comenzar a volver a producir con incentivos, falta reactivar el petróleo para mover la economía, es cuestión de seis meses”, aseveró.

Cuestionada reconversión

Reiteró que el Gobierno debió haber estudiado la posibilidad de eliminar seis ceros a la moneda, en vez de cinco, para la reconversión monetaria del 20 de agosto.

Agregó que la hiperinflación, en cualquier país del mundo, se combate con tres políticas: fiscal, monetaria y cambiaria. “La tesis nuestra es que había que hacer una reconversión en un contexto adecuado para eso”, dijo.

Maduro anunció, además, que el bolívar soberano estará anclado al Petro. Ante ello, el parlamentario expresó que a esta criptomoneda, creada también por el Ejecutivo nacional, “le vamos a dar el premio a la locura del año en Venezuela”.

“Para anclar se utiliza el euro y el dólar porque son las monedas más fuertes, entonces anclan el Petro que no existe (…) Es necesario anclar el bolívar al dolar o al euro para que los precios no suban. Además, la Constitución dice que los recursos son de dominio público, no se pueden ceder y ellos la violan“, explicó.

Indicó que es imperativo eliminar el control cambiario para tener una economía libre, al tiempo que criticó que ninguna empresa del Estado “está productiva”.

“Aquí hay oportunidades de todo tipo pero hay que dejar que la gente trabaje. No quieren que haya empresas privadas porque, que sean públicas, es la forma de hacerse ricos ellos”, acotó.

Crisis eléctrica

Guerra comentó que la crisis de los servicios público en el país es un “problema estructural” que afecta la cotidianidad de los venezolanos.

En relación a los dos apagones registrados en Caracas en menos de un día, expresó que los caraqueños “estábamos inmunizados de la crisis eléctrica pero ya está llegando acá por la falta de inversión“.

Opinó que el Gobierno “siempre encontrará una excusa” para librarse de sus responsabilidades y de la “crisis del sistema”.