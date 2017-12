Guanipa: pretenden cobrarme no haberme juramentado ante la ANC

El dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, considera que la investigación anunciada por el fiscal general designado, Tarek William Saab, por presuntamente haber llamado a la violencia durante las protestas de abril y de julio, obedecen a su negativa a juramentarse ante la ANC tras haber sido elegido como gobernador de Zulia. “Estoy absolutamente tranquilo con las decisiones que he tomado, no juramentarme ante la ANC es una acto de respuesta a los principios, valores y coherencia”.

Guanipa califica de excusa argumentar que fueron unos ciudadanos los que interpusieron una denuncia ante el MP. “Sabemos que es una manipulación del gobierno con la intención de cobrarme el hecho de no haber ido a la ANC a juramentarme”.

“Lamento profundamente que en el Ministerio Público (MP) esté una persona que no tiene cualidad absoluta para hacer ninguna investigación porque no fue designado por la AN como establece la Constitución”, ratificó en entrevista a César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio.

Guanipa anuncio que seguirá luchando y participando en la vida política. “Es momento para que todos asumamos la responsabilidad de definir un curso de acción en cuanto al proceso electoral presidencial para luchar por condiciones participar en el proceso y elegir un candidato en primarias que se apoyado por todos para salir de esta gravísima situación que estamos viviendo”.