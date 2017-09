Guanipa: “En nuestras manos el Zulia va adelante”

Desde la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Juan Pablo Guanipa, candidato por la Mesa de la Unidad Democrática a la Gobernación del estado Zulia agradeció el respaldo de sus coterráneos y prometió: “En nuestras manos, el Zulia va a echar hacia adelante y vamos a echar hacia adelante también a nuestra patria, Venezuela”.

En compañía de su esposa, sus cuatro hijos y su madre, dijo que escuchó a su contendora, Eveling Trejo de Rosales, decir que acompañaría su candidatura a la primera magistratura regional. “Cuando estemos en la Gobernación, Eveling, te vamos a acompañar en tu gestión para que juntos podamos echar adelante a Maracaibo y al estado”.

“Vamos a unirnos definitivamente porque el Zulia está primero, porque esta región espera mucho de nosotros y porque desde este estado podemos construir una gran alternativa para toda Venezuela”, sostuvo.

Agradeció y reconoció el esfuerzo realizado en la campaña por el exgobernador zuliano, Manuel Rosales y el esfuerzo hecho también por la alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales.

De su inhabilitación, Guanipa aseveró: “Dios es mollejúo, yo no voy a dedicarme hoy a temas como ese; decían que no podríamos inscribirnos y nos inscribimos, que no iban a admitir la candidatura y la admitieron, hablaban de una carta de buena conducta: Este es un momento para que junto al pueblo asumamos el compromiso de sacar al Zulia de esta situación y de luchar por la democracia en Venezuela”.

Desestimó los altercados presentados en los centros de votación entre dirigentes de Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, destacó que por encima está la unidad como uno de los valores “que siempre hemos cuidado y hemos respetado”.

En relación con el resultado final de la jornada electoral de este domingo, afirmó que “el margen fue normal, holgado”, refirió que su partido tiene todas las actas guardadas, tienen todo “absolutamente” contabilizado, pero debe ser la Comisión Electoral la que diga el resultado definitivo.

El Zulia fue uno de los estados donde hubo mayor participación en todo el país y eso demuestra no solamente el trabajo de las distintas organizaciones políticas, sino también demuestra el esfuerzo de la gente que voluntariamente y espontáneamente participó en ese proceso, precisó.

“Al pueblo del Zulia, estoy en deuda con ustedes, estoy agradecido y voy a hacer todo el esfuerzo, vamos a ganar la Gobernación pero además, vamos a luchar para que esta región sea el primer estado de Venezuela y para que desde el Zulia logremos que la democracia se haga necesaria en este país, donde la estamos perdiendo”.

El candidato a la Gobernación del Zulia por la Unidad anunció que ayer comenzaba la campaña electoral en la que luchará para sacar a Arias Cárdenas de la Gobernación y alcanzar un gobierno de progreso, bienestar, que luche por el futuro de la patria venezolana.

El abanderado de Primero Justicia envió un fraternal saludo a la gente de Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática: “Ustedes cuentan conmigo, lo dije durante toda la campaña electoral, cuando Guanipa llegue a la Gobernación, ahí va a llegar Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Copei, UNT, Pasión por Maracaibo, Causa R, Avanzada Progresista, Vanguardia Popular, todos los partidos políticos de la Unidad Democrática, lo que vive la región es sumamente grave como para que estemos pensando en exclusiones”. También lo apoyó el Partido Independiente del Zulia (PIZ).

“Aquí no habrá hegemonía de ningún color, aquí habrá un liderazgo de una persona que ha estado trabajando en la calle, que conoce los dolores y los sufrimientos del pueblo zuliano y que va a hacer todo lo posible para echar adelante a este estado y a este país”.

Expresó que el actual gobernador, Francisco Arias Cárdenas, “es un traidor de este estado, es un cómplice de Maduro, ha sido un gobernador que en vez de defender al Zulia frente al Gobierno central, ha defendido a Maduro en el Zulia”.

Pasar la página

En relación con los enfrentamientos protagonizados por dirigentes de UNT, PJ y VP, donde militantes de UNT agredieron al equipo de Versión Final, Guanipa admitió que “hubo algunas cosas que ocurrieron, que nosotros no las podemos olvidar porque hubo hasta personas heridas, pero sí le pedimos a todos que pasemos esa página, y que salgamos unidos”.