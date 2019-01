Guaidó: “Saquen lo que quieran, con capucha o sin capucha, el pueblo venezolano está claro”

Juan Guaidó, quien se juramentó como Presidente Interino de Venezuela el pasado 23 de enero, reconoció su disposición a reunirse con todos los funcionarios del Gobierno madurista que quieran “el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres”.

Ayer lo dijimos, el mensaje para Freddy Bernal, Diosdado Cabello y todo aquel que quiera contribuir y ayudar al cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, es bienvenido. Saquen lo que quieran, con capucha o sin capucha, el pueblo venezolano está claro.

Desde la Plaza Alfredo Sadel, Caracas, Guaidó no negó la presunta reunión que tuvo con el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que según el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, se habría efectuado el pasado martes 22 de enero.

“Inventan falsos diálogos y le hemos dicho claramente, para falsos diálogos no nos prestamos. No nos prestamos a falsos diálogos ni a elecciones que no tengan condiciones reales”, dijo en una Asamblea Ciudadana.

Mencionó que varios países miembros de la Unión Europea “se comunicaron con nosotros para decirnos que respaldarán el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela”. Continuó: “Hoy inició el proceso de protección de activos internacionales para que no sigan robando el dinero de Venezuela”.

“Ya se cumplieron las 72 horas y todavía sigue funcionando la embajada de Estados Unidos en Venezuela por órdenes de este gobierno porque somos amigos del mundo”.

Con respecto a la petición de la UE de llamar a elecciones “libres” en los próximos ocho días, Guaidó reiteró que son muchos los elementos necesarios para unos comicios aceptados por la oposición entre ellos: la renovación del Consejo Nacional Electoral, Actualización del Registro Electoral, Auditorías previas y la eliminación de inhabilitación de partidos políticos.

Pidió un minuto de silencio por los muertos registrado desde el 23 de enero. ”Nuestro sentido pésame a todos los familiares de los venezolanos que han sido asesinados por la policía política de Maduro“, expresó.