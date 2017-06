Golinger cuestiona la convocatoria al proceso constituyente

Eva Golinger, abogado estadounidense con nacionalidad venezolana, se mostró sorprendida ante las reacciones que han suscitado sus críticas al proceso constituyente que convocó el presidente Nicolás Maduro. “Ni siquiera he opinado en contra o a favor, solo he emitido algunas opiniones sobre lo que a mi criterio me parece importante sobre el diálogo y escuchar”.

En entrevista a Maripili Hernández en el espacio Sin Duda de Unión Radio, Golinger consideró inadecuado desechar las opiniones, incluso de importantes personalidades del chavismo sobre la ANC, tachándolas de traición. “Esa parte no la llego a comprender, no me parece algo que hemos vivido en años anteriores, a ese nivel de extremismo, tan cerrado, a mí lo que me gustó de Hugo Chávez fue su carácter inclusivo y el papel protagónico del pueblo”.

“Cómo es posible que no se pueda escuchar la diversidad de voces, en un tema tan fundamental como lo es la carta magna de un país. Ha sido difícil buscar el razonamiento detrás de esas acusaciones y eso no significa que uno está con la oposición”, aseveró.

Documento de la DEA

La experta en análisis de documentos de EEUU pone en duda la veracidad de un documento filtrado que vincula al mayor general Miguel Rodríguez Torres con la Administración para el Control de Drogas estadounidense–DEA-.

El escrito fue publicado por la periodista Érika Ortega Sanoja en su cuenta personal de Twitter en la que señaló que Rodríguez Torres se declaró culpable a cambio de proveer información para el arresto de figuras del PSUV.

Golinger se pregunta ¿cuál es la fuente del documento? ¿Cómo llegó a Últimas Noticias o Telesur y de dónde lo sacaron? “Eso es muy importante, no tienen que revelar la fuente, pero hay que a dar algún elemento para verificar que no fue un invento porque cualquiera puede inventar, ese documento no tiene nada que verifique que es un documento legal del gobierno de EEUU”.

“Este documento no está bien escrito, no tiene clasificación secreta sin acceso a los extranjeros (…) Está muy mal redactado y tiene muchas tachaduras”.