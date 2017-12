Goicoechea: “no nos hará más fuertes dejar de ir a votar el domingo”

El candidato por Avanzada Progresista para la alcaldía del municipio El Hatillo, Yon Goicoechea, considera que la abstención es una herramienta política que debe estar acompañada de una alternativa para que genere algún tipo de impacto político, y aunque no niega la existencia de múltiples argumentos para no ir a votar el domingo, asegura que esa decisión no contribuirá a la solución de los problemas.

“Dejar de votar no cambiará al CNE. Si el 11 de diciembre hay un alcalde chavista en El Hatillo, ¿de qué manera eso hace que caiga la ANC, o que cambie la presidencia, de qué manera nos hace más fuertes entregar los bastiones de la oposición?”, cuestionó.

El dirigente político advierte que los venezolanos se encuentran en un riesgo tal que si no se logra revertir el proceso de deterioro que vive el país, en pocos años no habrá elecciones, “si no logramos la democracia probablemente sean los últimos comicios municipales que se efectúen”.

En entrevista a Vladimir Villegas, por Unión Radio descartó la posibilidad de un candidato unitario en la jurisdicción, por cuestiones de tiempo, pero apuesta a la renuncia de otros aspirantes a la alcaldía para lograr la victoria.

“En El Hatillo si somos tres candidatos no vamos a perder, de hecho en El Hatillo no ha habido unidad nunca, la vez pasada había siete candidatos opositores”, dijo.

Enfatizó que no se retirará de la contienda porque lidera las encuestas, “tengo a Seijas que me da 12 puntos arriba y otras 8 puntos”.