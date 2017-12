Gobierno y oposición a segunda ronda de diálogo para tratar crisis venezolana

Delegados del gobierno y de la oposición de Venezuela mantendrán el viernes una segunda ronda de diálogo en Santo Domingo para resolver la crisis política, en torno a una propuesta de los países garantes, informó este jueves uno de los negociadores.

La cita dará continuidad al proceso iniciado el 1 de diciembre con el acompañamiento de México, Chile -invitados por la oposición-, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, cercanos al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El documento sobre el cual girarán los diálogos “lo están ajustando los cancilleres, una vez escuchadas las partes”, dijo a periodistas Simón Calzadilla, parlamentario y negociador de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Gobierno y oposición plantearon a los cancilleres de esos países su visión sobre los seis puntos de la agenda, y a partir de ello los diplomáticos elaboraron una propuesta, según otra fuente cercana al proceso.

Las conversaciones también tienen como garantes al presidente dominicano, Danilo Medina, y al exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

El diputado no detalló la agenda, pero insistió en la principal demanda de la MUD: garantías para las elecciones presidenciales de 2018, lo que a su juicio implica reformar un poder electoral al servicio de Maduro.

“Debe haber elecciones libres, sin el chantaje del gobierno a los electores. No vamos a cerrar un acuerdo ‘chucuto’ (incompleto), que no garantice su cumplimiento”, advirtió Calzadilla, quien no no descartó un tercera ronda de negociación.