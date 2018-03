Gobierno mantiene silencio ante sanciones de Suiza y Panamá

Desde el pasado miércoles, varios anuncios importantes se han calado en la agenda política nacional; como las sanciones de Suiza contra Venezuela, la lista panameña de 55 funcionarios del alto Ejecutivo implicados con blanqueo de capitales y la reiteración de Perú sobre excluir al presidente Nicolás Maduro de la Cumbre de las Américas. Sin embargo, el alto mando nacional se mantiene al margen y sin pronunciarse al respecto.

Las medidas internacionales con gran impacto en la política venezolana parecen ser ignoradas por los voceros oficialistas. La última alocución del jefe de Estado fue el pasado 28 de marzo, donde llamó a la unión de los venezolanos mediante un video colgado en sus redes sociales.

Para Tarek Yorde, experto en marketing político, el silencio del Gobierno venezolano con el cerco internacional responde a una estrategia de aprovechar la Semana Santa, donde la mayoría del público se desconecta de internet, para evadir las noticias negativas que lo involucre.

“El silencio en la política cumple dos funciones: la primera de ellas es ganar tiempo y la segunda es tratar de neutralizar y matizar las noticias negativas. Todo propagandista debe silenciar y descalificar las voces disidentes para exaltar al máximo las noticias favorables y positivas”, explica el también periodista,

Yorde considera coherente que en los medios digitales adeptos al oficialismo, las noticias que predominen en estos días sean relacionadas con operativos de temporadistas, actividades turísticas y a los funcionarios públicos atendiendo con devoción a los viajeros.

A su juicio, las nuevas sanciones posiblemente tomaron desprevenidos a los miembros del poder venezolano y por ello buscan vetar los anuncios para evitar su divulgación a los medios nacionales.

“El caso de Panamá ha salido solamente en las redes sociales y muy tímidamente en algunos medios impresos de poca circulación, pero no saldrá en los grandes medios masivos hasta que el Gobierno haga un comentario. Si la noticia se difunde en un circuito de 10 mil seguidores, ellos no van a responder algo que el 90% de los votantes no esté enterado porque sería propagar y amplificar el poder negativo de la noticia”.

A través de un tuit, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Omar Barboza, rechazó el silencio que también mantiene el Gobierno respecto a la tragedia Comandancia General de la Policía de Carabobo, donde murieron 68 personas.

“Ante la tragedia y el dolor por lo ocurrido en Carabobo, el silencio del Gobierno, además de indolencia, indica que busca excusas para ocultar su evidente responsabilidad”, expresó.

En el más reciente comunicado emitido por la cancillería venezolana, solo se menciona el tema de la disputa territorial en Guyana. En el documento, el ministerio de Relaciones Exteriores propone el trato judicial como vía para solucionar el conflicto territorial entre los países vecinos.