Gobierno: convenios con China no generará a Venezuela deudas ni hipotecas

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este martes que la firma de los 28 acuerdos con China no generará una deuda externa con la nación asiática.

“Estos acuerdos no generan deudas. Todo está sustentado. Todos los proyectos se han pagado y se pagarán con petróleo. No ha generado ni deuda ni hipoteca, solo ha generado desarrollo. No nos impone condiciones como hace el Fondo Monetario Internacional (FMI), con China son relaciones de respeto y beneficio compartido“, expresó el mandatario nacional durante una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores.