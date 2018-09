Gobierno advierte que no tramitará dos pagos complementarios a una misma persona del sector privado

El gobierno nacional informó que las empresas del sector privado pueden solicitar los pagos de nómina complementarios ofrecidos por el gobierno nacional y advirtió que “con este pago se busca garantizar que todo el sector laboral de la empresa privada reciba el salario mínimo, por tanto, no se tramitarán dos pagos complementarios a una misma persona”.

En la información suministrada por el Gobierno, no se aclara el inciso, “no se tramitarán dos pagos complementarios a una misma persona”, sin embargo, en el caso del sector público, el Ministro de Información, Jorge Rodríguez, detalló que los empleados no tendrán sueldos diferenciales, sino que la tabla va a regir toda la administración pública”, sin embargo, no aclaró qué parámetros se utilizarán para pagar en el sector privado.

“Ya se han aprobado las tablas salariales correspondientes para todos los empleados públicos de los ministerios, entes descentralizados, de las regiones y municipios. Hay elementos fundamentales y es que, en primer lugar organiza la administración pública, de manera que un empleado en las distintas responsabilidades que tenga, distintos espacios donde se desenvuelva, no va a tener sueldos diferenciales, sino que habrá una sola tabla que regirá a toda la administración pública”, explicó.

Destaca la página gubernamental que las empresas del sector privado podrán solicitar el pago de nómina complementario y aclarar dudas relacionadas con el tema salarial en la página http://institucion.patria.org.ve donde se muestra la opción para que las pequeñas y medianas empresas gestionen el ofrecimiento del gobierno nacional por un periodo de tres meses.

En el sistema se muestran las trabajadoras y trabajadores activos registrados en el IVSS y además se pueden realizar nuevos registros a través de la opción laboral. La nómina se podrá cargar desde inicios de la semana en la cual ejecute el pago.

Por esta primera oportunidad la nómina correspondiente al día 7 de septiembre podrá registrarse hasta el 14 de septiembre cuando también se pagará la segunda semana. Ambos pagos completan la primera quincena de septiembre de 2018.

Las empresas para solicitar los montos a pagar deberán considerar que el máximo permitido para esta semana es 442,50 bolívares soberanos. Este valor se determina a partir de BS 1.800 de salario mínimo, menos salario mínimo anterior equivalente a BS 30 dividido entre cuatro semanas. En futuros pagos se marcarán límites que tomen en consideración las obligaciones legales aplicables al mes en curso.

En la madrugada del día 7 de septiembre de 2018 se ejecutarán los pagos de todas aquellas entidades que hayan enviando la nómina laboral, posteriormente y de manera gradual se analizarán todas las solicitudes individuales que se hayan realizado directamente por parte de las trabajadoras y trabajadores.

Registro de nómina

Puede realizarse un registro individual o aplicar un monto a todos los trabajadores ya registrados en el IVSS y la opción Laboral. También es posible el registro cargando un fichero texto que contenga la cédula y el monto a pagar (en el sistema se explica en formato con más detalles)

Luego de registrado las trabajadoras y trabajadores es posible editar individualmente el monto a pagar o eliminar el registro si fue insertado por error.

Acceso a las instituciones

El acceso al sistema http://institucion.patria.org.ve se realiza con el mismo usuario de la plataforma www.patria.org.ve y luego deberá seleccionar entre las instituciones donde figure como socio, directivo o representante legal ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y tengan al menos un trabajador activo en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Se ha agregado la posibilidad de editar este listado y eliminar alguna empresa que se le muestre por error o no se quiera tener acceso, también solicitar que sea incorporada una nueva institución.

Delegación de acceso

Los socios, directivos y representantes legales pueden delegar en el personal de administración de sus empresas la tarea de registro de trabajadores y trabajadoras y posteriormente la nómina. Para ello en la opción Perfil / Directorio deberán colocar la cédula de la persona que se encargará de esta actividad.