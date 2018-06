Gilber Caro: no podrán quitarnos las ganas de luchar por una nueva Venezuela

Luego de ser excarcelado del recinto penitenciario Fénix del estado Lara, el diputado y ex preso político, Gilber Caro, debió presentarse ante los tribunales militares para conocer sus medidas sustitutivas de libertad. El dirigente de Voluntad Popular (VP) resultó ser uno de los privados de libertad que el Gobierno decidió otorgar “beneficios procesales“.

Pasadas las 12 del mediodía de este domingo, la juez sexta de control militar, Luz Mariela Santaf, le dictó su libertad condicional. El parlamentario tiene prohibido salir de país, declarar a los medios de comunicación y deberá presentarse cada 30 días ante el tribunal militar que lleva su caso.

A pesar de no poder ofrecer declaraciones a la prensa, Caro utilizó los medios para agradecer a sus abogados, familiares y dirigentes políticos que estuvieron pendiente de él durante el año que estuvo recluido. El diputado permanecía detenido desde el pasado 11 de enero de 2018, acusado de los delitos de traición a la patria y sustracción de efectos militares.

Desde las afueras del Urológico San Román, donde ingresó para realizarse exámenes médicos, relató las precarias condiciones en las que se mantuvo encarcelado.

“Estuve en unas condiciones bastante fuertes, dos cubetas de agua durante una semana para bañarme, para fregar mis corotos, para hacer mis necesidades, poco agua para lavar mi ropa, aunque lo que utilizaba era un uniforme azul (…) Mis condiciones de salud son críticas, estuve enfermo de gastritis, me dio amibiasis, he tenido dolencias en los huesos, hoy tenía 30 días que no recibía directamente los rayos del sol, mis condiciones eran de aislamiento total“, expresó.

Caro manifestó que seguirá luchando por la “reconciliación” de Venezuela y por la excarcelación de todos los presos políticos. Mencionó a su “compañero de lucha” Leopoldo López, asegurando que pidió al Gobierno su liberación.

“Se nos despoja de la identidad, pero de lo que nunca podrán despojar a Gilber Caro y a este pueblo de Venezuela, es de las ganas de cambiar y salir adelante para tener un nuevo país”, dijo.