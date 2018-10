Gestores piden hasta 15 dólares o su equivalente en soberanos para abrir cuentas bancarias

De 10 a 15 dólares, o su equivalente en bolívares soberanos a precio del mercado negro, y una fotocopia de la cédula son suficientes para la gestoría ilegal de una cuenta bancaria en una entidad pública o privada, sin tener que acudir a la institución y con una agilidad de dos días máximos para el proceso.

A través de las redes sociales el negocio se fortalece y busca conseguir clientes desesperados por la adquisición de una cuenta corriente sin someterse a largas colas de personas o a un agotador papeleo.

“Solo tienes que dar la foto de tu cédula y te abren la cuenta. Es solo la apertura por 15 dólares o equivalente a eso. Te la abren en dos días sin tener que ir hasta el banco”, expresa un gestor que promociona la actividad ilícita en un estado de WhatsApp.

Sin embargo, la cantidad de “verdes” o los 1725 bolívares soberanos a pagar no garantizan la entrega de las tarjetas de débito correspondiente a la cuenta solicitada. Obtener el plástico requiere de un monto adicional y si llegan a los bancos.

“El plástico es aparte. Ahorita no sabemos el precio porque no hay. Está por llegar pero cuando llegan son pocas y hay que aprovechar. No es mucha la diferencia con el monto, pero no se sabe cuánto se tarda. Yo puedo hacer la apertura y el plástico se lo doy al cliente apenas me avisen cuando llegue. Eso no demora mucho, por eso cuando llega es que digo el costo del plástico”, continúa la fuente que prefirió no ser identificada.

Las cuentas jurídicas también incurren en la informalidad. Para abrir este tipo de cuenta, el gestor sí solicita documentos a su cliente como el rif de la empresa, referencias personales y comerciales. A diferencias de las personales, estas cuentas se tardan hasta una semana y su valor alcanza los 30 dólares o 3450 bolívares soberanos.

Una travesía bancaria

Quien no cuenta con la moneda estadounidense o con el excesivo monto en bolívares debe optar por el procedimiento legal establecido por los bancos. Pero las oportunidades de conseguir el título de una cuenta son casi nulas.

María Delgado asistió por tres días consecutivos a un banco público ubicado en la avenida 5 de julio. Llegaba a las 5 de la mañana para sortear uno de los quince números que reparten a diario para la atención con el promotor, pero no pudo siquiera entrar a la sede en ninguno de sus intentos.

“Siempre nos dicen que después que atiendan a los pensionados es que venimos nosotros. Yo sigo viniendo a ver si logro pasar. Ellos siempre recogen la cédala para ordenar la cola pero casi nadie entra. Lo que sí nos dicen es que nos olvidemos dl plástico”, comenta la mujer sentada en una de las aceras.

En uno de los bancos privados, en la misma avenida, todos los días al menos cien personas esperan correr con la suerte de abrir sus cuentas. Aunque a la institución sí se permite el acceso de treinta personas por lote, el proceso es tortuoso. Más de 4 o 5 horas debe permanecer formado quien llega de 6:30 a 7:00 de la mañana para obtener éxito.

Los requisitos varían de acuerdo a la entidad financiera. Como mínimo es necesario consignar una solicitud de pre-apertura de la cuenta, original y fotocopia de la cédula de identidad del solicitante, una carta de trabajo con sello húmedo, original y fotocopia de un recibo de servicios públicos, y dos referencias bancarias o personales.

Pero si las aperturas son por cita, como algunos bancos privados lo establecen, las fechas disponibles llevan un retardo de más de dos meses para introducir la solicitud del cliente.

Desprestigiar a la banca

Tramitar aperturas de cuentas de forma paralela a lo interno de una institución financiera, además de ser ilegal resta prestigio a la banca, bien sea pública o privada, asegura el economista y profesor de la Universidad del Zulia, Emmanuel Borgucci.

El catedrático que por años trabajó para una entidad bancaria, explica que para que existan este tipo de cobros excesivos o en moneda extranjera por pequeñas operaciones se requiere la participación de funcionarios bancarios.

“Eso es malo porque la banca pierde prestigio si hace ese tipo de operaciones. Yo creo que pueden estar vinculados ciertos empleados que ven un negocio ahí y se reparten su dinero y no pasa nada, porque se trata de material de uso controlado y no puede salir de la institución sin un permiso del gerente”, argumenta Borgucci.

A su juicio, este tipo de gestorías pone en duda las decenas de acusaciones que se le hicieron a la banca por permitir el retiro de efectivo de forma paralela a la del ciudadano común.

Sostiene que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) es quien debe vigilar y garantizar que los procedimientos bancarios se ejecuten bajo completa legalidad. Además, cuestiona que las autoridades de las instituciones financieras estén al tanto de lo que bajo sus puertas se gestiona, pues considera que no es un negocio a gran escala y que solo los perjudica.

Para el experto, la demanda por la apertura de cuentas bancarias se acentúa conforme a la necesidad de la ciudadanía a tener acceso directo al efectivo y producto del circulante abismal emitido por el Banco Central de Venezuela.

Los beneficiados, considera, son los mismos gestores y los clientes que acuden a esta vía alterna, quienes la mayoría de las veces tienen intereses de negocios con la apertura de cuentas corrientes.

El monto en dólares varía de acuerdo a la institución. Solo se aceptan en efectivo y su equivalente se calcula a la tasa que marque el mercado negro en el día. El gestor agrega: “Si pagas, te la abren en dos o tres días más tardar. Hay personas que se las abren el mismo día, pero todo depende de cómo este el banco”.