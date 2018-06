Florido: Comisión de Política Exterior no recibió recursos de ningún organismo internacional

Tras su remoción de la presidencia de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) y las acusaciones de corrupción en su contra por haber robado, presuntamente, millones de euros y de dólares ofrecidos por organismos internacionales para a los migrantes venezolanos, el diputado Luis Florido, aseguró este martes que no recibe ningún tipo de sueldo ni maneja recursos económicos desde del 2016.

Durante una rueda de prensa, Florido desmintió que los miembros de la Comisión recibieran recursos por parte del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) para tales fines. Aseguró que luchará por rescatar la honorabilidad y el respeto del Parlamento.

“La Comisión de Política Exterior no maneja recursos económicos. Los diputados no recibimos sueldos, todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a nuestro país. Hay que tener una perversidad total al pensar que EEUU o la UE van a otorgarle dinero a la Comisión de Política Exterior. Todos los países le aportan dinero a Acnur, a los Estados, a las fundaciones y a las ONG, no a los diputados (…) He puesto a la orden mi capital político y humano. Desde la Comisión hemos logrado resultados, por primera vez la oposición podía llevar lo que sucedía en Venezuela al mundo“, refirió Florido durante una rueda de prensa.

El parlamentario, quien emprendió giras por el mundo para conocer la realidad del día a día de los venezolanos que decidieron salir de Venezuela por la grave situación económica y humanitaria, aseguró que pudo vivir “en carne propia” lo que sufren estas personas en el exterior.

“Nos reunimos con la diáspora y entendimos que debía haber un enlace directo con la AN para atender sus problemas (…) Desde la Comisión denunciamos en el mundo la falta de democracia y promovimos la activación de la Carta Democrática“, dijo.

Florido indicó que “fue el único diputado en el mundo al que le anularon su pasaporte, perdí mi capital político en el país buscando la libertad por vía democrática ante un Gobierno que se aferra al poder”. Sin embargo, consideró que cada partido, en este caso Voluntad Popular (VP) quien tomó la decisión de suspenderlo del cargo, “es libre de proponer lo que considere conveniente y tiene su propia dinámica”.

Florido fue sustituido en la presidencia de la Comisión por el diputado Francisco Sucre.