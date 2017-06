Fiscal: acciones contra el MP atentan contra la democracia en Venezuela

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, advirtió este martes de que llegará “hasta donde se lo permita la ley” ante la posibilidad de ser enjuiciada por el Supremo y apuntó que podría estar cerrándose “la última puerta de la democracia” que es el Ministerio Público.

“Voy a llegar hasta donde me lo permita la Constitución y la ley, yo voy a avanzar hasta donde la legalidad me lo permita, no puedo hacer otra cosa que no esté establecida en las leyes“, dijo en una entrevista con la emisora privada Unión Radio y aseguró que está preparada “para todo”.