Fedeunep aboga por un ajuste de la escala salarial

El presidente de la Federación de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, afirmó que ningún aumento salarial se rechaza aunque no se esté de acuerdo con el monto, porque no tendrá mucha diferencia de pago entre alguien que solo cuente solo con bachillerato aprobado, que uno con Técnico Superior Universitario (TSU), por lo cual solicita un ajuste de la escala salarial en el país.

“Hasta que no se haga una revisión, real y no mezquina de las escalas salariales estaremos afectados (…) hay que acabar con esa escala porque no está cumpliendo con el rol con que fue creada en los años 80”, dijo.

En entrevista a Vanessa Davies en el programa Por donde vamos que transmite Unión Radio llamó a todos los voceros de los trabajadores del sector público unirse, para crear una mesa de trabajo.

“Tiene que crearse un gran acuerdo nacional con la Cámara Aseguradora de Venezuela (CAV), las clínicas privadas, el gobierno y las organizaciones sindicales para establecer acuerdos en materia de salud”, acotó.

Aseveró que existen organizaciones que tienen empleados con un 100 % de contratos vencidos. “La hiperinflación no permite que los contratos que están vencidos puedan actualizar sus cláusulas“, insistió.