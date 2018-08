Fedecámaras: Precios no fueron acordados en su mayoría con productores

El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, afirmó que los precios anunciados por el Gobierno nacional para 25 rubros no cubren los costos de producción.

“Hay una gran cantidad de productos que no están ni siquiera cumpliendo los costos de sus materias primas que tienen que ser analizados. La mantequilla que no era un producto regulado, salsa de tomate, carne no fue consultado con Fedenaga ni con los productores de la carne”.

El empresario señaló que el Ejecutivo se reunió con un grupo pequeño de productores, y no con todas las Cámaras. “No se analizó la cadena, en las reuniones estuvo presente el sector transformador, pero no estuvieron los productores primarios, para analizar el impacto total en las estructuras de costo”.

“Los precios no son acordados en su mayoría con nosotros, algunos sí. La Cámara Venezolana de Industrias de Alimentos (Cavidea), que es el sector de Fedecámaras en esta área, está evaluando el tema durante el día de hoy”, afirmó Larrazábal durante una entrevista transmitida por Unión Radio.

Aseguró que fueron establecidas unas mesas de trabajo, el domingo y el lunes, para establecer los precios pero nunca se llegó a un consenso.