Fedeagro dispuesto a reunirse con el Gobierno para discutir situación del sector

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Aquiles Hopkins, aseguró que el gremio está dispuesto a establecer una mesa de diálogo con el jefe de Estado, Nicolás Maduro, para sugerirle propuestas en pro de la recuperación nacional.

Entrevistado en Unión Radio, Hopkins dijo es necesario explicar al mandatario nacional la “verdadera realidad“en la que se encuentra la producción nacional.

“Que el presidente sepa que para los productores de caña, azúcar y café no se les vendió fertilizantes porque no eran rubros prioritarios y no había dinero destinado para esto (…) se está diciendo no para apoyar lo hecho en Venezuela, pero después se dice que sí para traer productos importados”, dijo Hopkins.

El titular de Fedeagro señaló que el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, también debe estar al tanto de las necesidades del sector.

Prevé que se incrementen los precios del maíz, arroz, caña de azúcar, café, entre otros rubros por la falta de insumos y químicos.

“En una economía hiperinflacionaria no se puede trabajar con un precio fijo”, dijo Hopkins.