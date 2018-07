Familiares de Fred Mavares en El Helicoide: “No sabemos nada desde el vídeo publicado”

Fred Mavares, comisionado de la Policía de Chacao, publicó la tarde de este lunes un vídeo a través de Twitter, donde afirmaba: “Si se produce una masacre hacemos responsable al Estado”.

Este material multimedia se hizo viral en las redes sociales y alertó de una nueva irregularidad presentada en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Los privados de libertad, rompieron las puertas y causaron tensión en las instalaciones, denunciaron permanecer más de 55 días incomunicados.

Los familiares de Fred Mavares, pidieron a Nicolás Maduro, presidente de la República y demás integrantes del Ejecutivo nacional, que visiten El Helicoide, para constatar la situación actual de los privados de libertad.

De él solo sabemos el vídeo que ha publicado, no sabemos más nada de él, no sabeos si está vivo, si los han golpeados, no sabemos, porque nadie nos informa sobre lo sucedido”, dijo un pariente de Mavares a las afueras del Sebin.

A su criterio: “La familia de Fred Mavares, no tiene dinero para pagar un secuestro, porque así se llama, cuando una persona tiene boleta de excarcelación y no la liberan se llama secuestro y dinero no tenemos, exigimos la liberación inmediata de Fred Mavares”.

¿Hasta cuándo? El gobierno va a esperar a que se mueran, por tantas enfermedades que tienen algunos de los presos. Mi hijo está enfermo de un brazo y de la visión”, aseguró Ana Zambrano de Mavares, madre del comisionado de la Policía de Chacao.

Zambrano exigió la presencia de Ejecutivo nacional para que sepan las condiciones en las que se encuentran recluidos los privados de libertad en la sede del Sebin.