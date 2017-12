Falta de efectivo trunca el abrazo de año nuevo

Cientos de marabinos estaban acostumbrados a esperar la temporada decembrina para viajar y reencontrarse con sus familiares en el interior del país.

Los precios de los pasajes y las exigencias de efectivo perjudican a los ciudadanos que desean visitar a sus seres queridos, dejando sin alternativas de viaje a más de uno.

Versión Final realizó un recorrido por el terminal de pasajeros de Maracaibo, para conocer la situación actual de los viajeros que se han quedado varados y a la expectativa de ubicar un chofer que acepte transferencia.

Los precios varían desde Bs. 45.000 hasta 140 mil bolívares, los cuales son muy difíciles de pagar en efectivo, porque ninguna agencia cuenta con punto de venta desde hace meses.

Ante esta situación, los viajeros recurren a un sitio para realizar “avances de efectivo”, que lo cobran hasta a un 100 %, pero son difíciles de conseguir, a menos que se tenga a un conocido para hacer el negocio.

Las transferencias eran una opción, pero desde hace tiempo se ha convertido en un dolor de cabeza, porque a veces no se realiza de forma rápida y esa situación ocasiona conflictos una vez se llega al lugar de destino.

Una de las alternativas para viajar sin efectivo, es el “trueque” con los choferes que aceptan alimentos como forma de pago del pasaje, sin embargo, solo 1 de cada 10 conductores acepta la oferta, por eso los usuarios esperan por horas a que llegue uno.

Precios del pasaje

El pasaje en buses se ubica en 45 mil bolívares, mientras que en los llamados “expresos” se consiguen desde Bs. 95.000 para ir a Caracas y Bs. 140.000 para ir hasta Puerto Ordaz, en el estado Bolívar.

Otro de los casos son los carritos por puestos, que cobran el pasaje hasta en Bs. 200.000 para ir a Maicao, pero los choferes exigen efectivo.

María Reyes, encargada de una línea de transporte extraurbano, comentó: “Los pasajes aumentan muy seguido porque los repuestos están demasiado costosos y para colmo no se consiguen en ningún lado”.

A su criterio, “la situación país ha obligado a que nosotros no tengamos unidades disponibles, antes salíamos a diario, ahora nos vemos en la obligación de planificar un viaje y salir si tenemos los pasajeros suficientes”.

Reyes asegura que el aumento de pasajes ha perjudicado la afluencia de personas que viajaban en comparación a otros años, “todos ven los precios elevados y aparte de eso se quejan de no conseguir efectivo para esa cantidad de dinero”.

Por otra parte, Samuel Escalona, chofer de un “expreso”, afirma que se debe discutir aumentar el pasaje para poder cubrir los gastos de las unidades y garantizar un servicio de calidad.

“Si nosotros cobramos poco, no podemos cubrir los gastos en la carretera porque son muy elevados a comparación de la ciudad y no se consigue solución, a menos que sea efectivo”.

Larga espera

José Castellano lamentó tener más de 5 horas esperando a un chofer que le aceptara pago electrónico, “estoy cansado de esperar un carro que vaya a Barquisimeto y acepte transferencia, pero todos los que han llegado me dicen que si no tengo efectivo, no me pueden llevar”.

Un caso similar estaba viviendo Victoria Salazar, quien buscaba un avance de efectivo, pero nunca lo consiguió, “una señora me dijo que no estuviera preguntando eso porque nadie me iba a dar respuesta, yo seguí insistiendo, pero no lo logré”.

Javier Bermúdez, chofer de la ruta Maracaibo – Barquisimeto, aseguró: “Esta ruta se mantiene viva por las personas que vienen desde Colombia y traen efectivo”.