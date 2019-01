Fabiana Rosales: “Este es el momento, no habrá un después”

Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, indicó este domingo durante una entrevista para César Miguel Rondón a través de un Live de Instagram que su mensaje se dirige específicamente a las mujeres que acompañan a los funcionarios militares.

“Les hable con el corazón les dije lo que sentía, uno tiene que ser esa voz, yo me quería dirigir a esas mamás, a esas esposas, que los quieren ver bien libres. Tal vez ellas son el último empujón para verlos en el lado correcto”, expresó la comunicadora social.

“Tal vez sus hijas dicen papi no lo hagas más, me podrías haber matado a mí”, detalló la esposa de Guaidó, a lo que agregó que hay que hablarles con mucho respeto.

“Yo creo que este es el momento de que todos participemos. Es el momento, no habrá un después, es ahora. Tienen que enaltecer ese uniforme, no puede ser que una chapa y un arma en este país causen terror”, detalló Rosales durante el Live con César Miguel Rondón que superó los miles de espectadores.

La periodista graduada en Urbe enfatizó que para ella la familia es lo más importante y aseguró que en sus manos tiene “Una responsabilidad enorme, pero está confiada que las responsabilidades grandes traen grandes retos”.

A sus 26 años cree que el Gobierno no cree en los jóvenes. “Este régimen no cree en los jóvenes, no cree en el futuro, los mata, los deja morir de hambre, no cree en el país”.

“Somos los que vamos a reconstruir este país si Dios quiere. Desde pequeña cuando el régimen llegó al poder yo tenia 6 años, les decía a mis papás que no me gustaba esa cara. Poco a poco vi como las cosas se deterioraron con el paso de los años”, detalló la esposa del presidente de la Asamblea Nacional (AN).