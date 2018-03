Extesorero nacional de Chávez es investigado por lavado de dinero en EEUU

Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo uno muy cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, y contra banqueros y empresarios vinculados al régimen bolivariano de Caracas.

Alejandro Andrade, un ex guardaespaldas de Chávez que ascendió a Tesorero Nacional entre el 2007 y el 2010, es investigado por presuntamente lavar millones de dólares robados al Estado venezolano a fin de invertirlos en propiedades de bienes raíces, caballos y otros activos en el sur de Florida y en otros lugares, dijeron fuentes en Miami y ex funcionarios del régimen familiarizados con el caso, reseñó el diario El Nuevo Herald.

La magnitud de las adquisiciones realizadas por Andrade, en el sur de Florida y en otras partes de los Estados Unidos, no es del todo clara debido a que realizó las operaciones a través de compañías que no estaban a su nombre, dijeron las fuentes.

Las autoridades sospechan que Andrade, al igual que empresarios y banqueros vinculados a él, acumularon gigantescas fortunas haciendo uso de las diferencias entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo para comprar, con enormes descuentos, bonos denominados en dólares y en libras esterlinas, dijeron las fuentes.

La oficina del fiscal federal de Miami no quiso comentar sobre la investigación contra Andrade y las otras personas investigadas. El abogado defensor de Andrade, el ex fiscal federal Curtis Miner, se encontraba fuera del país y no respondió a las solicitudes por teléfono celular y correo electrónico en busca de comentarios.

Roberto Martínez, otro ex fiscal federal que trabaja con Miner en el caso, dijo que no podía hacer ningún comentario.

Claudia Patricia Díaz Guillén, quien remplazó a Andrade a la cabeza de la Tesorería, también está siendo investigada en el caso del sur de la Florida por presunto lavado de dinero, dijeron las fuentes familiarizadas con la investigación.

Al ser el Tesorero Nacional de Venezuela, Andrade podría estar en condiciones de ayudar a los investigadores federales a desentrañar los secretos financieros del régimen e identificar a las personas que saquearon al país.