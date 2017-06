Exrectora Mejías: CNE está realizando lo que indica el Gobierno

La exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sobella Mejías, indicó que dicha institución, luego de aprobar la solicitud de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y publicado el cronograma electoral para la misma, «viene realizando lo que indican los voceros del Gobierno», y por tanto esta «Afecta la constitucionalidad y la imparcialidad».

«Hay una inseguridad jurídica total que no está garantizando el ente electoral: el principio de transparencia, el principio de responsabilidad, el principio de igualdad, de respeto de participación ciudadana (…) Todo ha estado en una suerte de secreto sin reglamento, sin resoluciones, sin un procedimiento previo para que los ciudadanos estén informados», indicó.

Señaló que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por parte del presidente Nicolás Maduro es un acto que está fuera de lo contemplado por la carta magna venezolana. «Está teñida de inconstitucionalidad y fraude porque el que tiene el poder originario es el pueblo soberano que lo ejerce intransferiblemente y que no puede ser convocado si no es mediante un referendum (…) La iniciativa está contemplada en la Constitución más la convocatoria no le corresponde al ejecutivo sino al pueblo soberano mediante un referendum consultivo».

«La ANC una vez instalada, hace que todos los poderes constituidos pasen a segundo plano, es decir, todas las decisiones las toma esa ANC», manifestó.

Por último, hizo un llamado a estar atentos para «defender nuestra constitución de una manera pacifica, democrática y constitucional.