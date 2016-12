Exrectora: CNE no cumplió con su compromiso al no realizar elecciones regionales

La exrectora del Consejo Nacional Electoral, Sobella Mejías, aseguró este jueves que el Poder Electoral no cumplió con su compromiso constitucional al no convocar las elecciones regionales pautadas para este mes de diciembre, y también al no realizar el referendo revocatorio presidencial.

Durante entrevista en Globovisión, manifestó que el organismo electoral se ha desviado de sus funciones, al tiempo que destacó que debe ser imparcial y estar orientado a la participación ciudadana.

“Están en la obligación de garantizar la participación y garantizar la realización de las elecciones establecidas en la Constitución“, destacó

Destacó que el CNE tiene la obligación de publicar en 2017 los cronogramas de las elecciones regionales que están próximas a vencerse.

Por otra parte, Mejías refirió que le compete a la Asamblea Nacional designar a los rectores y no al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), puesto que a su juicio la omisión legislativa fue por parte del Poder Ciudadano.

Asimismo, manifestó que la Sala Electoral del TSJ debe pronunciarse sobre el caso de los diputados de Amazonas.