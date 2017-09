Expertos afirman que ANC no mejorará la economía

“Nosotros los venezolanos vamos a asombrar al mundo con el nuevo modelo económico, que vamos a articular a partir de la Constituyente”, prometió el presidente Nicolás Maduro, el 21 de julio de 2017, desde el Salón Simón Bolívar, de Pdvsa La Campiña, donde se desarrolló la novena sesión del Consejo de Economía Productiva.

Frente a empresarios de los diferentes sectores productivos del país, el primer mandatario anunció que propondría a la Constituyente que “se asuma la agenda económica de los 15 motores, como la guía de nueva estrategia” para la economía.

Detalló lo que sería la nueva agenda constituyente económica, que consta de seis metas: liberación de la dependencia petrolera; producir en Venezuela todo lo que necesita para satisfacer sus necesidades; convertir los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana “como base para el desarrollo del modelo propio de la Venezuela potencia del sigo XXI”; desarrollar una economía exportadora en alianza con las grandes economías del mundo; acabar con la inflación inducida y propiciar una cultura productiva.

El Gobierno espera convertir estos puntos en decretos constituyentes “que no lo puede sabotear nadie, nadie se puede meter con la Constituyente”, advirtió Maduro. Ahora, el reto económico del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Nacional Constituyente está por delante. Tres expertos nos despejan la pregunta ¿puede la Constituyente crear ese nuevo modelo económico que asombrará al mundo?

Constitución del 99

Para Enmanuel Borgucci, profesor en LUZ, doctor en ciencias sociales y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del estado Zulia, “lo que tenemos ahorita es el logro de la Constitución del año 1999, que desorganizó todo el aparato productivo, vendiendo la idea de que mientras más Estado hay más bienestar, y resulta que es todo lo contrario”, recuerda.

“Ese es un modelo que ha fracasado en todo el mundo y no va a resolver, porque si no hay trabajo, si no hay empresas, si no hay libre mercado, si no hay reglas claras de mercado, imposible; no habrá incentivos para producir ni para trabajar”.

“Esta es una economía extremadamente intervencionista, que quiere decidir hasta lo que usted va a comer o tomar, eso no ha arreglado nada en el mundo ni en la Unión Soviética, Cuba ni en la Alemania Oriental, en ningún lado”.

En opinión de Borgucci, Venezuela es el país que más constituciones ha tenido en el continente “y ha sido un fracaso tras otro”. Sostiene que el presidente Maduro está “asombrando al mundo con sus fracasos, el mundo está asombrado por los inmensos fracasos en los cuales ha incurrido este sistema económico”.

Estima que los números de la economía venezolana están claros en las cifras del Fondo Monetario Internacional “porque el Banco Central de Venezuela (BCV) no quiere informar nada, no quiere mostrarle a la gente el verdadero fracaso de estos 20 años de comunismo o de lo que sea que gobierne, porque el fracaso es palmario, es evidente y el mundo lo sabe”.

“El mundo ya sabe la gran sorpresa, el gran modelo que tenemos, que no va a ser muy distinto a la República Socialista de Venezuela; control centralizado de todo, planificación central, esa es una cosa vieja que viene desde la Unión Soviética”, comentó.

Eliminar control cambiario

Fernando Romero, profesor de la Facultad de Economía de La Universidad del Zulia y asesor de la Unión de Comerciantes del estado Zulia (UCEZ), considera que independientemente de las medidas que tome el Gobierno desde el punto de vista ideológico-político en la Constituyente, si no se toman medidas económicas como la eliminación del control de cambio y permitir la libertad económica, para que lleguen las inversiones extranjeras, “va a ser muy difícil que la situación económica se resuelva”.

“Esos dos elementos mientras el Gobierno no los solucione, independientemente del sesgo político ideológico que tiene, va a ser muy difícil que en Venezuela se resuelva la escasez de medicinas y de alimentos que tenemos en este momento”.

El especialista igualmente recomienda permitir la inversión extranjera. “Es decir, darle seguridad jurídica a las inversiones extranjeras que es lo que está necesitando el país, para que ese ingreso de dólares vía inversión generen puestos de trabajo, generen multiplicación de la actividad industrial, generen mayores ofertas con productos de calidad”.

Romero opina que estas últimas medidas ayudarán a bajar los precios “porque incrementa la oferta de bienes y servicios en el país, lo que permitirá que los precios comiencen a disminuir y los venezolanos puedan adquirir fácilmente sus productos”.

Guerra económica

David Paravisini, ingeniero experto en políticas públicas energéticas y constituyentista, subraya que para hablar de la economía nacional hay que contextualizar “porque la vida venezolana transcurre en un ambiente de guerra declarada, desde que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones en el año 2013”.

Hay un dólar paralelo, dice, que no tiene nada que ver con la economía, un día tiene un valor y otro al día siguiente. Además, suma, “hay un sector de la economía nacional completamente desquiciado, que aprovechándose de las circunstancias o lleno de miedo de lo que pueda pasar con sus inventarios, está produciendo unas variaciones de precios en la calle que tampoco obedecen a ningún tipo de regla económica, afirma.