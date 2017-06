Exmagistrado Duque: Constituyente que genere conflicto es un instrumento político

El exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Román José Duque, explicó que la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) solo ha generado más conflicto en el país y que por tanto, debe ser rechazada por el pueblo venezolano.

«Constituyente que genere conflicto y no que sea fruto de un consenso para lograr la paz es un instrumento más político que de patria (…) una Constituyente moldeada para encerrar a la disidencia y para acabar con los poderes elegidos democraticamente no es un instrumento para lograr la paz», acotó.

Duque explicó que debido a que el presidente Nicolás Maduro, como representante del Poder Ejecutivo, convocó a la ANC, esta no puede reemplazar a ningún otro poder público. «Hay una doctrina constitucional de la Sala Constitucional del 2003 que dice que una ANC elegida y convocada por un poder constituido, no puede sustituir a otros poderes porque iría en contra del principio republicano democrático de la separación de poderes. Ese es un límite que se impone a los Constituyentes convocados por un poder, no por el poder originario», indicó.

«El presidente hará todo lo posible para que se realice la Constituyente sin que aún este elaborado el registro electoral ni se haya constituido el organismo electorales y establecido los sitios. El anuncio de la ANC ha generado conflictividad y si se llegara a instalar el conflicto sería mayor», manifestó.

Sobre la designación de nuevos magistrados del TSJ por parte de la Asamblea Nacional (AN), Duque aclaró que «es la continuación de una etapa que inició la AN el año pasado al declarar la nulidad de los magistrados. Faltaba la segunda etapa, que es la designación de esos magistrados. Es una acierto, va a generar un conflicto de poderes pero la Asamblea tiene que ser consecuente con el acuerdo que dictó de considerar ilegitimo estos 13 magistrados».

Invitó a los venezolanos a continuar con las protestas pacificas para defender el orden constitucional. «Sigamos con la resistencia, utilizando la calle de manera pacifica, ejerciendo nuestro derecho de reunión y manifestación y seguir denunciando el hecho fraudulento».