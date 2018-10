Eurocámara abre compás para la mediación imparcial en caso venezolano

El Parlamento Europeo asoma una nueva figura de mediación internacional en Venezuela. Lo hizo este jueves, con el aval de 218 votos, 25 en contra y 26 abstenciones. Así se aprobó en resolución la la creación de un grupo de contacto que debe tener el visto bueno de los líderes legítimos de la oposición democrática.

“El objetivo de este grupo de contacto exploratorio debe ser contribuir a encontrar una solución democrática y política al conflicto venezolano por medios pacíficos y simplemente decidida por el pueblo venezolano”, se lee en la resolución, a la espera de verificar si hay una mayoría, por parte del liderazgo opositor, en favor de tal iniciativa.

Livio de Los Ríos, profesor de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ), considera que este planteamiento de alguna manera congrega las voluntades políticas de diversos gobiernos que comparten una visión sobre las circunstancias políticas, sociales, jurídicas y sobre todo en materia de Derechos Humanos por lo que atraviesa Venezuela.

“Y eso no hace más que dar un reconocimiento a una realidad tangible que se expresa de manera muy concreta en la masiva movilización de personas que tenemos hacia el extranjero y que en consecuencia se están presentando en la expresión de la solicitud de asilo o condición de refugiados tanto en el continente americano como en Europa”, detalló de Los Ríos.

Para el profesor de LUZ el planteamiento genera un mecanismo de presión significativamente valido y legítimo por parte de este organismo internacional, como es la Unión Europea, que permite que se puedan precisar canales democráticos para llegar a intervenir en procesos de mejoramiento de condiciones de vida del venezolano.

“En lo personal yo creo que el Gobierno venezolano debería tener una actitud inicialmente abierta, aunque lo más probable es que la catalogue como una medida injerencista”, afirmó.

El politólogo destaca que el escenario expone que no solo se trata de una cuestión de una nación sino a de acumulado de más de 20 naciones representadas en ese organismo. “Yo creo que hay que buscar países representados por individuos que tengan un nivel de credibilidad sumamente amplio. Me mantengo en reserva, porque no solo tiene que ver con el país sino con el mediador que señalen”, dijo sobre potenciales nombres.

Proceso lento

Para Ricardo Ríos, presidente de Poder y Estrategia, el anuncio de la llegada a Venezuela de un representante del grupo de Boston, habla de un posible acercamiento. Sin embargo, reconoce que un sector de la oposición más radical apuesta por el endurecimiento de las sanciones y llevar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.

“Hay dos perspectivas que habría que analizar, una sería la jurídica, no soy especialista, pero hay muchos elementos en cuanto lo que se solicita”, refiere Ríos, refiriéndose a la resolución de la Eurocámara a unirse a la iniciativa de seis países americanos de pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de Lesa Humanidad.

Ríos reconoce, sin embargo, que el Gobierno venezolano se encuentra cada vez más aislado y señalado a nivel internacional. “También es cierto que tiene cierto margen de acción y mueve el poco dinero que tiene con el apoyo de Cuba en materia diplomática. No podemos ser ingenuos y pensar y señalar que lo que pasa es que hay un grupo de países comprometidos con la libertad”.