Esteban Mosonyi: “El arco minero es una colonización peor que la de los españoles”

Esteban Emilio Mosonyi, antropólogo, lingüista, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV y exrector de la Universidad Experimental de Tauca, es una de las voces más respetadas al hablar de materia ambiental. Mosonyi participó en nuestro Repiqueteo: “El arco minero destruye tremendamente. No entiendo, como ser humano, que vivamos entre tanta mediocridad y bajeza para hacerle esto a la naturaleza y a la gente que vive ahí. ¿Cómo es posible que se haya llegado a tanto? Incluso, con ese cinismo con que dicen que hacen minería ecológica y cuidan el ambiente, dando beneficios económicos al pueblo indígena y a la nación entera. Eso no se puede creer.

—¿Es posible una minería controlada, que no amenace de muerte al arco minero?

—Indudablemente, hay ciertas formas de hacer minas menos dañinas que otras, pero lo que es una minería ecológica que no cause daño, eso es imposible. Ojalá no hubiera, sería un problema menos. Yo ya habría resuelto esta cuestión con mi conciencia y con la misión que llevamos a cabo. Eso es imposible, ahora lo menos que se puede hacer es no masificar, no hacer convenios. Este terreno es más grande que Cuba, Eslovenia, Portugal. Es la cantidad de espacio natural y la falta de conciencia frente a eso.

—¿Cómo calificaría el trato hacia los pueblos indígenas?

—Una total indiferencia. Parece que no hubiera interés en el futuro de estos pueblos, que pasan bastantes dificultades en cuanto a su economía, lo que hacen es recortar la comunidad. Los funcionarios que están en esa zona les dicen que no pasa nada malo. Les ofrecen trabajo en las minas, pero no les preocupa nada de lo que ahí pasa.

—¿Y cómo es el trato de los militares?

—Tanto civiles como militares en su mayoría atienden a la corrupción, claro que hay gente consciente, que escapa de eso, pero en términos generales, los militares contribuyen con el arco minero.

—Hoy se habla de una recolonizacióción indígena, ¿por qué?

—Justamente, cuando llegó el imperio español y el británico, lo primero que hicieron fue meterse en las minas, sacar una cantidad de metales preciosos o cualquier tipo de mineral, una de las marcas distintivas fue la búsqueda del oro, y bueno, se metían españoles, ingleses, alemanes en el siglo XVI. Estamos ante una cosa peor todavía, porque tienen más minas, más veneno. La minería, tanto la legal como ilegal trabajan con tóxicos, vehículos, extractores: les tomara mucho menos tiempo deforestar. Es la segunda y peor colonización que hay.

—¿Cómo marchan los países involucrados en el arco minero?

—Hay de 10 a 20 compañías, de 150 que forman parte de 30 países, que verdaderamente hacen trabajo exploratorio y tratan de llevar a cabo la extracción, pero la misma inseguridad que reina el estado Bolívar impide que avancen. Quizás la minería legal sería hasta más peligrosa, porque trabaja con una tecnología más avanzada y precipita el ecocidio. Hasta ahora les ha costado mucho.

—¿Se espera que sea pronto la llegada de otras empresas al país?

—Lamentablemente, el Gobierno hace todo lo inhumanamente posible para lograrlo, debido a que hay una quiebra económica. Hay una dificultad tremenda con las divisas, la hiperinflación por la situación que ya sabemos, económica y social que tenemos en el país. Indudablemente, el Ejecutivo hace todo lo posible por vender la idea del Arco Minero como algo factible que va a resolver problemas y dentro de ese concepto, cuando sale una tonelada de oro, sale todo el mundo anunciando, así como con superioridad, que por fin el arco minero solucionará los problemas.

—Cada vez que el presidente Nicolás Maduro habla sobre el arco minero dice que tiene respaldo de los indígenas, ¿qué tan cierto es?

—Los indígenas tampoco son santos, hay algunos, la minoría de todas las etnias, que apoyan e incluso practican la minería ilegal. No es que la mayoría esté de acuerdo, es que se sienten amenazados y obligados a votar a favor porque temen que si no lo hacen, pierden lo poquito que tienen.

—En un principio, el bachaqueo fue un delito atribuido exclusivamente a los indígenas, especialmente a los wayúu, ¿fue por racismo o por ignorancia?

—Tengo que confesar y atribuirle a la presente situación a raíz de los ámbitos legales y culturales que hay más conciencia frente a los indígenas, pero a la hora de la chiquita, cuando se presenta un problema, culpan es al indio, al negro, mucho más que al blanco, a pesar de que el bachaquerismo en el Zulia y en otras partes se practica regularmente. Gracias a las leyes y a la evolución, las personas tratan de ser menos racistas, pero no lo consiguen.

—¿Qué diferencia hay en el trato del pueblo indígena entre el desaparecido expresidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro?

—El presidente Chávez tenía mucha conciencia en cuanto a derechos indígenas, deuda histórica, el culturalismo. Cuando se trata del presidente Maduro es de la boca para afuera que también reconoce a los indígenas, a Guaicaipuro y de las culturas indígenas de los pueblos originarios, pero este comportamiento en cuanto al arco minero es más duro, menos pragmático, mucha insistencia con firmas y convenios. El comportamiento de Maduro es que a pesar de que verbalmente se exprese de manera similar a Chávez, sin embargo, a la hora de tomar las decisiones, son muy duras, sobre todo en el campo, no solo en arco minero, sino en la forma que se produce carbón en el Zulia.

—¿Por qué considera que el gobierno de Maduro no sigue los patrones del chavismo?

—Chávez cometió algunos errores que también perjudicaron a los pueblos indígenas, pero estoy seguro que nunca hubiera podido continuar con eso, aun con todos los errores. Lo que sí puedo decir es que Chávez nunca jamás llegaría a los extremos a los que sí llega Maduro.

—Al Gobierno se le investiga en la OEA por delitos de lesa humanidad durante las protestas que hubo entre abril y julio, ¿cree que se trate de una exageración, o hay motivos para pensar que en efecto se cometieron?

—Yo creo que a veces el propio Gobierno en algunos momentos y algún funcionario están acordes en que sí ha habido crímenes terribles contra los manifestantes. Si bien, también, la parte opositora cometió una gran cantidad de fechorías. Ahí no se salva nadie. Eso no le quita ninguna responsabilidad al Gobierno.

—¿Habrá una solución electoral y pacífica al antagonismo chavismo-oposición?

—Yo apostaría por la existencia de una solución pacífica, que lo veo difícil en este momento. No se ha visto progreso de parte y parte. Los medios para lograr la paz son muy escasos. Como ser pensante, no hallo otra solución que un acercamiento, de negociaciones profundas y diálogos más profundos, con ayuda de algunos países amigos, pero también cuidado con que no se consulte a los pueblos, indígenas, profesionales, entre otros.

—¿La ANC tiene el poder de encauzar a Venezuela hacia una salida de la crisis social, política y económica?

—No, a la Constituyente no la reconocemos por la forma de cómo inicio, la forma como nombran a los constituyentes. Hay gente que no está de acuerdo, que se desprendió así como el chavista crítico del gobierno de Maduro, hay personas que no se sienten cómodas, ya se han escuchado voces y nos reunimos para ejercer más presión cada día.

—En Venezuela “diálogo” es casi un sinónimo de traición, juego sucio y ventajismo, ¿tan devaluada está la palabra en el país?

—Existen ciertas perversiones del diálogo, pero la conversación, el acercamiento entre los diferentes sectores, tienen que haberlo o la gente habla y se entiende, o hay un comienzo de guerra civil.