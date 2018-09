Estados Unidos exhorta a Maduro a admitir crisis humanitaria y aceptar ayuda

El embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a admitir que tiene una crisis humanitaria y aceptar ayuda para frenar la creciente migración de venezolanos.

A continuación, un resumen de la entrevista con AFP:

– ¿Cómo ve el grupo creado en la OEA para abordar la migración venezolana?

Es un paso positivo para evaluar la mejor manera de tratar el tema. Pero también tenemos que enfocarnos en cuál es la causa de la migración. En Venezuela no ocurrió un huracán o un terremoto. La causa es el desastre de Nicolás Maduro. Falta de democracia, mala administración, violaciones a los derechos humanos han causado la migración que hemos visto por toda la región.

– ¿Y qué puede hacer la OEA? Muchos están muy frustrados con la gestión hasta ahora.

En la OEA estamos frustrados también. Lo primero que tiene que hacer el gobierno de Venezuela es reconocer que tiene una crisis humanitaria y aceptar ayuda para que las personas no se tengan que ir a los países vecinos. En la OEA (el miércoles), el embajador (Samuel) Moncada en ningún momento reconoce la crisis, ni habla de los migrantes, de la falta de medicinas y de acceso a comida, agua. Enfoca el debate en atacar a Estados Unidos y no reconoce todo lo malo que está pasando en su país, que es inaceptable.

– El líder chavista Diosdado Cabello dijo las imágenes de venezolanos cruzando a pie las fronteras hacia países sudamericanos son parte de una campaña “tipo Hollywood” contra Maduro.

Eso no se lo cree ni él mismo. Vayan a la frontera con Brasil, con Colombia. Hablen con los dos millones de personas que salieron en los últimos 36 meses. En Venezuela enfermedades que habían sido vencidas hace años están apareciendo de nuevo por la falta de vacunas.

– “Cambio de sistema” –

– El gobierno de Maduro dice que eso se debe a las sanciones estadounidenses.

No hemos puesto ni un dólar de sanciones contra el petróleo. El petróleo en Venezuela, antes del desastre del régimen de Maduro, producía el 95% del PIB. Están diciendo que en el 5% que hemos atacado hemos causado el 100% del daño. El dueño del desastre total económico de Venezuela es Nicolás Maduro.

-¿Estados Unidos aplicará más sanciones?

Como ya lo ha dicho muchas veces el presidente (Donald Trump) y la administración, Estados Unidos está comprometido con que en Venezuela pueda regresar la democracia.

– ¿Y cómo lo hará?

Hay varias cosas que tenemos que tomar en consideración. Está el tema de los migrantes. Es importante reconocer y ayudar a las personas que hayan tenido quesalir del país. Estados Unidos puso más de 60 millones de dólares para eso. Pero también está el tema de un cambio de sistema en Venezuela, que permita celebrar la democracia y los derechos humanos. Lo que ha dicho (Estados Unidos) es que todo lo posible está sobre la mesa. No hay una opción. Es una combinación de factores, que no solo Estados Unidos sino la región entera tienen que repasar y ver cuál sería el mejor plazo para que Venezuela regrese a la democracia.

– Sin solución inminente –

– Usted sugirió que podía generarse un conflicto armado con Venezuela por tensiones fronterizas. ¿A qué se refiere?

– Nunca hablé de una guerra. Dije que los países (de la región) van a tener que tomar decisiones muy difíciles. Los recursos que significa atender a los migrantes para países como Colombia, Brasil, Perú, son cifras bastante altas. Y no es que los migrantes cesarán. Seguirán llegando porque el sistema en Venezuela no está mejorando. Si algo, está empeorando. Y sabemos de la falta de control del gobierno de Venezuela sobre el crimen organizado y el narcotráfico. Son situaciones bien difíciles para la región. Por eso los cancilleres se reunieron en Ecuador, como lo han hecho en el Grupo de Lima. Venezuela es un tema que ha estado vigente por más de dos años y no tiene solución en vista.

– El gobierno de Maduro dice que un canal humanitario abriría el paso a fuerzas que buscarían derribarlo.

No tiene sentido eso. Es otra mentira que dicen para seguir distrayendo de la crisis humanitaria.

– ¿Está descartada la opción de una intervención militar en Venezuela?

La Casa Blanca y el presidente han dicho en varias ocasiones que todas las opciones están sobre la mesa.

– ¿Cree que eso sería bienvenido por la región?

Lo que sería bueno, y estamos tratando de lograr, es que Venezuela regrese a la democracia. Tenemos un compromiso con el pueblo venezolano y vamos a hacer todo lo posible para que puedan celebrar la democracia en un futuro cercano.