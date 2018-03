Enrique Márquez desmiente participación en reunión entre gobierno y oposición

Enrique Márquez, presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) negó que haya asistido a la reunión entre gobierno y oposición que se realizó este fin de semana.

“Yo no he asistido, desde el día viernes me encuentro en el estado Zulia atendiendo cosas de UNT (…) No veo qué pueda ganar Falcón al agregarme en la lista de asistentes”, dijo.