Enfermera de Chávez: “En Venezuela me torturarán para confesar delitos que no cometí”

Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez y tesorera de la República, aseguró que su país “no es un Estado de derecho” y denunció que será “torturada” allí si finalmente España la extradita por delitos que, enfatiza, “nunca” cometió.

Entrevistada por EFE en Madrid, se defendió de las acusaciones de blanqueo y enriquecimiento injusto contra ella y su marido, Adrián Velásquez, jefe de seguridad de Chávez, pues se basan en pruebas “fabricadas”.

Pocas semanas después de que la justicia española accediera a entregarla a Venezuela, anunció que ambos pedirán asilo en España porque “nos negamos rotundamente a ser unos rehenes políticos“. Están a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva su recurso contra su extradición y se pronuncie sobre la de su marido.

Como miembro de la Guardia de Honor, formó parte desde 2003 del equipo médico de Chávez. Ocho años después, fue nombrada subtesorera y, luego, tesorera de la República, cuando dejó de atenderlo.

Aseguró que si la regresan a su país de origen, será torturada “para que confiese delitos que no he cometido”.

Venezuela es democráticamente aberrante. Nos han querido acusar de unos supuestos delitos que no cometí. No extraje dinero de las arcas del Tesoro y mi gestión fue limpia, intachable. Me siento orgullosa de haber ejercido estos cargos por mis méritos propios, dijo durante la encuesta

Díaz explicó que a ella la cesaron de su cargo como Tesorera en 2013, a las pocas semanas de que Chávez falleciera, pero no fue sino dos años después que salió de Venezuela.

“Toda mi gestión fue auditada por firmas internacionales, como Deloitte, y no se observó ningún daño al patrimonio. Yo dependía directamente del ministro de Finanzas. Cuando me cesan, inmediatamente lo cesan a él. Las mismas cuentas que se presentaron en mi acta, son la mismas que se presentan en el acta de él. ¿Cómo es posible que yo esté perseguida y él no?”, se preguntó.

Alegó que la razón de que la cesaran de sus funciones correspondió a su negación para firmar documentos que “estaban fuera de la Ley“.

Llegó una instrucción al ministro escrita de que había que retornar a una empresa los impuestos que había pagado al Tesoro. Obviamente nos negamos, respondimos que era imposible hacer eso. Era una instrucción fuera de ley (…) Por eso la persecución. Me cesan porque me dieron instrucciones fuera de ley, esa es la razón, y no las cumplimos, contó

La exenfermera aseguró no formar parte de ninguna posición política pero señaló que tanto ella como su esposo se encuentran “frente a un país que no está respetando los derechos humanos, no se respetan las garantías constitucionales“.