Endrick Gil: “El concejal debe ser un doliente de la parroquia”

Apodado por la comunidad como “el candidato de la esperanza”, Endrick Gil, postulante a concejal por el Circuito 1, integrado por las parroquias Cristo de Aranza y Cecilio Acosta de Maracaibo, se comprometió a trabajar por la recuperación de ambas municipalidades de en caso de resultar ganador en los comicios del próximo 9 de diciembre.

Oriundo del sector Los Haticos, el abanderado del Patria para Todos (PTT), trabajará de la mano con los representantes de las bases comunales. “Seguimos dentro del GPP pero con candidatos propios, con nuevas propuestas que permitan rescatar a las comunidades. Siempre he trabajado por mis vecinos y esa es mi premisa “, dijo Gil durante una visita a Versión Final.

Explicó que todas sus propuestas buscan “sumar algo” positivo a las parroquias y espera que, junto a la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de la ciudad, se logren los resultados deseados en función del desarrollo de los marabinos. “Con los tres niveles de Gobierno llevaremos soluciones a la gente“, señaló.

Propuestas y visiones

El también moderador del programa Así de Claro, transmitido por Aventura TV, indicó que su primer plan como concejal es lograr la recuperación del patrimonio histórico y cultural de las parroquias.

“La iglesia Cristo de Aranza es patrimonio cultural de la nación. Además, fue visitado por el libertador Bolívar, fue centro de refugio de armas de la Batalla Naval del Lago, y es la que le da el nombre a la parroquia. Queremos recuperar nuestra historia. Los Haticos ha sido visionada de espaldas al Lago, ahora queremos que esté delante. Queremos aprovecharlo a nivel turístico, social, crear espacios deportivos para que la juventud tenga donde recrearse y trabajar”, comentó.

Gil agregó que prevé trabajar con el alcalde Willy Casanova nuevas ordenanzas para que los habitantes de la municipalidad tengan la oportunidad de desarrollar proyectos viables en función de las necesidades básicas que tienen.

“La idea es incentivar a la comunidad. Porque los concejales se dedican solo a hacer las legislaciones y a hacer ordenanzas con la Alcaldía, sin incluir a más nadie. Nosotros vamos más allá de eso, el concejal debe ser un doliente de la parroquia para poder desarrollar todos los proyectos“, refirió el candidato.

Precisó que otra de sus propuestas es la creación del sistema de identificación y señalización de cada sector.

“A veces visitas un lugar y no sabes dónde estás, no te ubicas. Nosotros queremos que Cristo de Aranza sea un centro piloto de señalización y que cada aviso tenga la historia de cada sector para ir de la mano con el rescate histórico. Con esto crearemos un sentido de pertenencia por lo nuestro”, puntualizó.

Agregó que dentro de su plan de Gobierno está la creación de escuelas culturales para el rescate de la gaita en los sectores cercanos y enseñar a los jóvenes a tocar los instrumentos tradicionales.

Por último está la creación de un centro de asistencia social para atender los casos específicos de la comunidad. “Así como nadie conoce quién es el actual concejal, tampoco tienen cómo decirle los problemas que les afectan. Es necesario crear, dentro de la misma parroquia, crear estas estructuras y que el concejal se convierta en un mediador para darte solución a tu problema“, aseveró.

Campaña electoral

El postulante indicó que estas parroquias son unas de las más sensibles porque han sido muy desatendidas.

“Ahora, en el marco del proyecto ‘Maracaibo renace‘, queremos impulsar el rescate de las comunidades”, dijo.

Endrick inició su campaña a concejal la semana pasada, en el barrio La Ranchería, con la entrega de panes a los ciudadanos casa por casa. “Siempre debemos dar algo para el bienestar de la comunidad. También se han hecho sopazos para darle atención directa a la gente”, comentó.

Alegó que esta semana iniciará una campaña sectorial. Gil informó que se reunirá con el sector transporte y el gremio de la salud.

“Iremos a conversar con el personal del Hospital General del Sur para tratar la asistencia hospitalaria, la situación de los centros médicos, en aras de reforzar la gestión”.

El candidato a concejal aseguró tener apoyo de la comunidad.

“Siempre he vivido allí, he sido líder político y social de la municipalidad. Contamos con mucho respaldo porque ven en mí una esperanza, en medio de tantas cosas queremos personas que de verdad quieran trabajar por la comunidad. De hecho, el nombre de mi campaña es ‘Desde Los Haticos hasta el concejo municipal‘. Es muy distinto cuando te imponen a alguien que no conoce la parroquia”. alegó.