Encuesta Nacional de Hospitales establece que el 100% de los laboratorios no funciona

José Manuel olivares, diputado a la Asamblea Nacional (AN), junto a voceros de la organización de Médicos por la Salud, dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Hospitales.

Encabezando la publicación el médico internista infectólogo, Julio Castro, afirmó que la encuesta se aplicó a los hospitales del tipo 3, 4 y 5 que son los de mayor complejidad y capacidad, sin embargo, desde hace tres años se incluyó al sector privado, en pro de observar completamente el panorama de la situación hospitalaria nacional.

Olivares señaló que los servicios más rutinarios son los laboratorios y son los que se encuentra en el estado más grave. La encuesta indicó que el 100% de los laboratorios del país no están operativos o no funcionan de manera correcta, es decir, solo hacen exámenes de orina; estudios como hematologías completas o pruebas especiales no están realizándose.

Además, afirmó que esta prestación no se está ofreciendo debido a la falta de reactivos. “Las herramientas más simples y complementarias para un diagnósticos clínico están todas en 90% de no funcionamiento o funcionan de manera intermitente”, agregó.

EL estudio arrojó que un 94 % de los rayos x en Venezuela no funciona debido a la escasez, mientras que el 97% los servicios de tomografía funcionan de manera intermitente.

Recalcó que Sucre, Táchira y Zulia son los peores estados en cuanto a la operatividad de los quirófanos.