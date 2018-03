En un 50 % aumentará el precio de la leche a puerta de corral

Un aumento del precio de la leche de un 50 % a puerta de corral se registrará a partir del próximo viernes, al pasar de Bs. 40.000 a Bs. 60.000 el litro, lo que repercutirá a nivel del consumidor final. En el último mes el incremento ha sido semanal, informó Renzo Gutiérrez, profesor de la cátedra Proyecto y Producción de la Universidad del Sur del Lago y productor de la zona.

Dijo que quienes siempre han fijado los precios de la leche son las empresas lácteas, y eso obedece a la oferta y la demanda ante una competencia libre y como la producción nacional se ha contraído drásticamente y la oferta es poca, existe una gran competencia en tratar de ubicar el producto y esto hace que empiece a moverse el costo.

A la falta de mano de obra, la escasez de dinero en efectivo para cancelarle a los trabajadores del campo, la falta de los insumos y alto costo de la materia prima, se suma el problema de la fluctuación del sistema eléctrico como una variable más que incide en la producción del producto, incluso, hasta en la pérdida del mismo que conlleva a un aumento del precio a nivel del consumidor, detalló el productor.

Gutiérrez desde la zona Sur del Lago dijo a Versión Final: Hoy se me perdió día y medio de leche debido a los apagones, ya que falló en mi propiedad por muchas horas el sistema eléctrico y se paralizó la producción, y la que se había obtenido no se pudo vender porque se pone ácida y no es apta.