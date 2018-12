En Santa Rita cambian voto por bolsas del Clap [+Foto+Video]

Las bolsas con productos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), desaparecidas de la mayoría de los hogares zulianos, comenzaron a aparecer en el marco de la elección de concejales.

Desde el inicio de la jornada de hoy, en el Colegio María Nava de Jiménez municipio Santa Rita, sector Puerto Escondido, frente al propio centro electoral, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ofrecían bolsas del Clap a cambio de votar por los candidatos de la toda de gobierno.

A mí no me compra nadie la conciencia por una bolsita del Clap. Y exigen que uno pase con voto asistido o no dan las bolsas”, denunció Gervis Acosta, elector del Jardín de infancia María Nava de Jiménez.