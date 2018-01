Empleados del Mppe reclaman pago de antigüedades

Situación de frustración e indignación es lo que sienten los Docentes Jubilados y Pensionados,por el pago de intereses de mora realizado recientemente por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en un 1er listado a más de 56.000 Docentes, Administrativos y Obreros.

Es importante señalar,que éste pago está contemplado en el Artículo 92 de la Constitución Bolivariana de Venezuela que textualmente dice “Todos los Trabajadores y Trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparan en caso de cesantía.El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata,toda mora en su pago genera intereses,los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”.

Esto significa que después de tantos años, por fin se logró que a través de los Gremios Docentes se reconociera el derecho que tienen los Educadores de honrárseles ese mandato que nos da la Carta Magna, solo que dicho pago no se corresponde con la situación actual que atraviesa nuestro País,debido a que los montos depositados en las cuentas de los trabajadores, son demasiado irrisorios, ínfimos, que no cubre las necesidades y expectativas de los docentes y sus familias, algunos cobraron por ejemplo 7.000, otros 9.000, 20.000, 54.000, 100.000, que no resuelve ni siquiera el principal problema de los Venezolanos como lo es la Canasta Básica Familiar.

En nuestra Seccional, realizamos unas jornadas de recolección de datos y documentos probatorios para solicitar el pago, los cuales remitimos a la FESLEV CLEV en Caracas, quiénes a su vez consignaron todo este material en el MppE, para evaluar caso por caso y cuantificar la deuda.

Se debe indicar que el docente tenía que haber cobrado por concepto de intereses de mora, el doble de la cantidad que recibió cuando el organismo le canceló sus prestaciones sociales,más aún, si tomamos en consideración que se debió haber hecho el cálculo de acuerdo al comportamiento de la tasa de interés mensual del Banco Central de Venezuela, desde el momento del pago de las prestaciones hasta ésta fecha en la cual pagaron dicha mora,incluyendo los intereses generados por el tiempo.

Por tal motivo,solicitamos al MppE realizar el ajuste necesario y correspondiente,para dignificar a los trabajadores y puedan recibir lo que por derecho y justicia les corresponde.