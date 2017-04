Elio Rivas: “El pequeño comerciante va a desaparecer”

ENTREVISTA // El director de la UCEZ, Elio Rivas, calificó como “insólitas” las medidas económicas en el país. Rivas a rmó que según sus datos, cuatro de cada cinco negocios ubicados en la zona oeste de la ciudad son blanco de extorsión.

El especialista en Planificación Tributaria, Elio Rivas, asumió la dirección de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Estado Zulia (UCEZ), el pasado 23 de marzo y en una entrevista a Versión Final manifestó que uno de sus objetivos es brindarle orientación constante a los pequeños y medianos empresarios, a través de charlas y asesorías, para que puedan desarrollar todas sus habilidades de comercialización.

El también abogado, contador público y administrador aseguró que “este Gobierno con sus aumentos desmedidos y medidas cambiaras insólitas se ha olvidado de los pequeños comerciantes”.

Con solo unas semanas al frente de la UCEZ, Rivas explica que en estos momentos de crisis que está atravesando el país, el trabajador ha tenido que adoptar medidas extremas, a lo que el equipo multidisciplinario de la cámara de empresarios ha de nido como Unidad de Medida de Subsistencia, mejor conocida como “tetica”.

—¿Qué es la Unidad de Medida de Subsistencia o tetica?

—Los productos en nuestros barrios ya no se venden por kilo, se están vendiendo por gramos. Están dosi cando el producto, sencillamente lo han descompuesto convirtiéndolo en “teticas” –similar al durofrío casero– para rotar el circulante.

—¿No es la “teta” un modelo de especulación?

—Las familias no están en la capacidad de comprar un kilo de algún producto en una sola ida a la bodega. Se habla mal de ese pequeño emprendedor, dicen que es un especulador, que se está aprovechando de la situación, pero ellos son tan víctimas como los consumidores que se dirigen a ese establecimiento.

—¿Será bene cioso la descomposición del producto?

—El pequeño comerciante ha hecho maromas para sobrevivir a la crisis, el problema radica en que no depende tanto de él, sino del poder de compra que tenga el ciudadano común. Los trabajadores que ganan desde uno hasta cinco salarios mínimos, que son la mayoría, tanto del sector público como el privado, no tienen la capacidad de comprar un kilo de harina, arroz o café, esa tetica es una alternativa, así sea una sola probada.

—¿Ve mejoras económicas en la situación del país?

—Yo no veo mejoras de verdad. De seguir en esta tendencia, el pequeño comerciante va a desaparecer. Estaba esperando unas medidas macroeconómicas que impactaran sobre la economía, sin embargo fue más de lo mismo. Opino que esa Medida de Unidad de Subsistencia se va a extender a todos los productos que se puedan dividir, separar o segmentar. Veremos teticas insólitas de champú, jabón, de comida para perros y de cuantas cosa que se pueda dividir.

—¿Qué medidas se deben implementar para mejorar la situación?

—Debe haber un cambio en la política económica, otro enfoque de qué hacer o de cómo actuar. Debemos liberarnos de tantos controles, pero no de forma traumática sin tener medidas alternativas, se debe hacer poco a poco. Establecer un sistema de bandas que funcione, restablecer la libertad cambiaria, regresar a aquellos empresarios y productores su propiedad que fue expropiada en su momento. Yo lo que sí creo es que ese enfoque no va a venir de parte del Gobierno, tienen oídos sordos.

—¿Los empresarios estarían dispuestos a invertir nuevamente tras la expropiación?

—Lo que actualmente está improductivo debe ser devuelto a sus dueños auténticos. La persona que tenía su empresa, que sabe su campo, con algún tipo de incentivo, garantizándole el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, yo sí creo que esa persona estaría dispuesta a producir. Hay más de tres millones de hectáreas improductivas en el país, en el momento no se sintieron las consecuencias, esas la estamos sintiendo ahorita con el desabastecimiento de productos básicos que anteriormente nosotros teníamos la capacidad de satisfacer el mercado interno y exportar.

—El Gobierno habla de realizar productos en casa. ¿Podríamos cubrir la demanda?

—Son las contradicciones más grandes del mundo. El Gobierno habla de que los patrones de consumo de los venezolanos están habituados al trigo y es cierto que en el país no se produce y ellos dicen que van a fomentar la harina de plátano, la harina de maíz o de arroz, para producir un producto autóctono y nacional, pero te vas al mercado y no consigues ninguno de ellos. El nivel de producción que tenemos ahorita no da para satisfacer el mercado interno, allí es donde el Gobierno se enreda, quiere cambiar el trigo pero no tiene un sustituto. Otro problemas, es el cierre de las plantas procesadoras de harina PAN de la Polar, porque a pesar de que se le ofreció al productor de maíz un precio de 240 para que fuera vendida en 700 u 800 bolívares, sencillamente el Gobierno no quiere aceptar ese tipo de negociación, pero si acepta que en nuestros anaqueles haya harina PAN, producida y envasada en Cundinamarca, colombiana, en 4.500 bolívares.

—¿Opina entonces que este Gobierno se ha olvidado del peque- ños comerciantes?

—Sí, el Gobierno se olvidó por completo del pequeño comerciante, cuando decreta aumentos del 70 % en el cestatique, cuando aumenta el salario de manera inconsulta, cuando a través de la administración tributaria del Seniat nombra una cantidad exorbitante de sujetos pasivos especiales, lo olvidas. En el Gobierno hay mucho ideólogo pero ninguno parece que ha tenido una empresa, por eso es muy fácil desde su óptica decretar ajustes, controles, pero no sabes la afectación que dichos controles tienen sobre la empresa y a su vez sobre el daño que genera a la economía del país.

—¿Cuál es el problema de convertirse en sujetos pasivos especiales?

—El problema es que la unidad tributaria está rezagada en el tiempo, un pequeño comerciante que venda 30 mil unidades tributarias al año, aparte de darle un trabajo especial de convertirlo en sujeto pasivo especial, todos los meses va a tener que hacer un libro de retenciones de IVA, que va a entrar del 1 al 15 y del 15 hasta el nal del mes, eso es más trabajo para él, más trabajo signi ca más paga, tendría que pagarle más a su asesor o sino tiene que buscarse un asesor contable para que le lleve al día esas cuentas.

—¿Por qué cree que ha aumentado el comercio informal?

—Hay muchos comerciantes que han pasado a la informalización en vista de la merma de sus venta, de lo difícil que les cuesta mantenerse, una vez que termina su relación con el empleado, deja de pagar esos tributos, cierra sus puertas de manera scal, para ellos es más factible cerrar su negocio, colocar una mesa en cualquier esquina de la ciudad, porque va a vender el producto, va a tener un margen de ganancia y no va aportar ningún tributo al estado. Estamos ayudando a la informalización, porque no le estamos dando ningún tipo de estímulo.

—¿Qué otros problemas enfrentan los trabajadores de Maracaibo oeste?

—Ellos tienen el problema de la inseguridad, que es una situación crítica y tensa. Según unos datos basados en entrevistas, cada cuatro de cinco negocios de la zona está siendo extorsionado por bandas delictivas, organizadas y hampa común. Invitaría a los cuerpos de seguridad a que investigaran esa situación en el oeste de Maracaibo, sobre todo de la Curva de Molina, Marite, El Muro, corredor comercial importantísimo porque esa zona se ha vuelto netamente comercial en ambos lados de la carretera.