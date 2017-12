Elías Sayegh: El 10-D la gente va a premiar o castigar con el voto

Elías Sayegh, candidato a la Alcaldía de El Hatillo, sostuvo que si no se llega a una elección unitaria entre los factores de oposición, “la gente va a premiar o castigar” con el voto en las elecciones del venidero domingo 10 de diciembre.

Durante el programa “Con todo y Penzini”, dijo que se han estado reuniendo “todos los candidatos opositores”, pues “hay que enriquecer la discusión política“.

Estimó que “lo fácil es no ir a elecciones”, menos si se trata de un proceso “muy duro, porque se cuenta con apenas treinta días”, pero matizó que cuenta con un trabajo “profundo y de muchos años.

Consultado con respecto a la aspiración de Yon Goicoechea, dijo que “hay que tener legitimidad moral“. Destacó el hecho de ser hatillano. Agregó que cuenta con un “equipo para gobernar” e insistió: ¡No me impusieron una candidatura!“.

Restó importancia a las encuestadoras que no le favorecen y señaló que “¡alguien miente!”. Dijo que no está “engañando a nadie” y dijo: “La gente sabe que soy sincero”. “Tengo una trayectoria en El Hatillo y no puedo ir a Cumaná a ser alcalde allá tres semanas antes de la elección“.

Advirtió que en caso de no llegarse a una candidatura opositora unitaria habrá premio y castigo, pero dejó claro que “es decisión del elector“. En este sentido, llamó a “participar, porque el voto es un medio de expresión de todos los civiles”.