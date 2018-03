El Vinotinto es el periódico para venezolanos en Chile

El Vinotinto es el primer periódico gratuito pensado exclusivamente para la comunidad venezolana en Chile, que ha crecido de forma exponencial los dos últimos años ante el recrudecimiento de la crisis en el país.

El rotativo nació en noviembre de 2016 con el objetivo de ofrecer información útil y consejos prácticos a los miles de venezolanos que decidieron instalarse en Chile.

“Queremos ser el medio de comunicación de referencia para la comunidad venezolana en Chile. Nos pareció una buena idea porque una comunidad necesita tener un medio a través del cual expresarse”, explica a EFE Víctor Higuera, director de El Vinotinto.

El periódico se edita mensualmente y se distribuye gratis en más de sesenta locales y comercios en Santiago, la mayoría pertenecientes a migrantes venezolanos.

El proyecto comenzó con una tirada de 1.500 ejemplares pero pronto vieron que se quedaban cortos. Ante la elevada demanda decidieron imprimir 5.000 copias al mes, una cifra que puede aumentar en los próximos meses junto con ampliar la distribución a otras ciudades chilenas.

“Uno de los fines del periódico es promover la buena inmigración”, explicó Higuera.

La política venezolana no está ausente en El Vinotinto. El periodista Vladimir Villegas y el político opositor Ángel Lugo escribieron la columna política en las primeras ediciones, una tarea de la que ahora se encarga Ingrid Bravo, una periodista venezolana.

El director del diario explicó que estuvo varios meses sin publicar la columna política. Lo hizo para no “agobiar” a sus lectores con temas que les podían generar frustración.

Higuera decidió que este era un buen momento para reintroducir los temas políticos porque cree que “pueden ser tiempos de cambio”.

La existencia de El Vinotinto no se puede explicar sin el éxodo venezolano.

La historia del director de El Vinotinto es probablemente un guión que se repite en miles de profesionales venezolanos de la diáspora.

Se fue de Venezuela a fines de 2015 y estuvo medio año en Miami antes de instalarse en Santiago. Su situación, aclaró, no era desesperada. Tenía un buen trabajo en un canal de televisión, pero las previsiones no eran favorables para quienes, como él, no se conforman con sobrevivir.