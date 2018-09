El polémico regalo con el que encendió las redes Lacava

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, encendió las redes sociales tras publicar una imagen con un regalo que recibió del exterior.

En la publicación se observa al burgomaestre mientras sostiene una caja de cereal de una marca extranjera y cuyo producto hace alusión a “Drácula”.

“Me regalaron este cereal para la mañana. No entiendo el mensaje que me quiso dar el que me lo regaló”, comentó en la publicación que hizo por Instagram.

Las respuestas de los usuarios no dejaron de parar, algunos respondieron con gracia, otros con repudio.

En uno de los 2950 comentarios que tiene la publicación se podía leer: “Sabroso comer cereal imperialista y hablar paja del capitalismo salvaje. Felicidades que puedes comer cereal importado…”.