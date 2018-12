El Nacional y Tal Cual se disculpan con Diosdado Cabello por “falsas acusaciones”

A través de un comunicado público, los actuales miembros de la Directiva de C.A. Editora El Nacional confirmaron que eran falsas las acusaciones contra el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, sobre un supuesto juicio en Estados Unidos por tráfico de drogas publicadas por ese diario y por Tal Cual en 2015, reseña VTV.

Estamos en total desacuerdo con dichas publicaciones y las rechazamos habida cuenta de que la gravedad de estas afirmaciones no está acompañada de la comprobación de su veracidad, puesto que transcurridos más de tres años de su publicación, aun no ha podido ser confirmada, ya que no ha sido presentada prueba alguna al respecto de esas publicaciones”, señalaron en comunicado público.