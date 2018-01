El mesianismo: ¿la salida a la crisis política de Venezuela?

Los venezolanos, luego de 18 años bajo el poder de un chavismo que no logra resolverle sus carencias de alimentos, salud, seguridad, transporte y servicios públicos, han comenzado a inventar salvadores y mesías que rescaten al país de la actual crisis que padece. Y Lorenzo Mendoza, ingeniero industrial y presidente de Empresas Polar, tiene todas las miradas sobre sí y pareciera ser la salvación anunciada por los profetas.

El mesianismo se da en las sociedades que siempre se han aferrado a que otro le resuelva su problema, a personalizar los conflictos, precisó a Versión Final el sociólogo, ensayista y profesor universitario, Miguel Ángel Campos. Añadió que se trata de una sociedad que carece de responsabilidades colectivas, donde el ciudadano no se asume como corresponsable de la participación, y piensa que el mesianismo siempre será una salida.

En su opinión, el personalismo quedó desmentido en Venezuela. Se vivió con los expresidentes Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera; y con las candidaturas de la exreina de belleza Irene Sáez, el exgobernador y diputado Andrés Velásquez, y hasta la presidencia del político y militar Hugo Chávez Frías.

Campos cree que en el país, en estos momentos, no hay ninguna figura que pueda significar “algún aliento” para la salida del “drama” que viven los venezolanos. “La sociedad venezolana en estos momentos no tiene ninguna posibilidad de acertar ni con una candidatura ni con un personalismo ni con un mesianismo. No existe ninguna figura que tenga prestigio, que tenga ascendencia y que pueda aglutinar algunas virtudes en el país”, afirmó.

“Hay que olvidarse del mesianismo en Venezuela. Ninguna persona en Venezuela, en estos momentos, sola, está en capacidad de orientar, de conducir el drama venezolano hacia una salida feliz. Tiene que ser un triunvirato, un conjunto de personas, una junta de gobierno militar o civil o civil militar. Tiene que ser una junta, un presidente no, no hay ninguna posibilidad de que eso sea así”, acotó el sociólogo.

Campos ve factible una de esas salidas en el 2018. “Yo creo que no pase de este año, pero la sorpresa es la capacidad de aguante, no lo digo como tolerancia, como resistencia, esta sociedad tiene un límite de experimentar el sufrimiento que no lo conocía. No es una virtud, es una tolerancia criminal, que apesta”, sostiene.

El experto opina que en los tiempos modernos el mesías es una figura “totalmente” anacrónica, “porque la responsabilidad de la conducción de un país, de una nación, corresponde al grupo organizado de la sociedad del conocimiento, a la ciencia, la tecnología, a la vida intelectual, al arte y eso no tiene que ver nada con los mesianismos”, indicó.

Mesías bondadoso

Nicmer Evans, politólogo y disidente chavista, director de Visor 360 Consultores, considera que ante la ausencia de líderes con un megapoder como el de Carlos Andrés Pérez o Hugo Chávez, quien con la bonanza petrolera daba; se pasa al proveedor.

Desde su óptica con la escasez de alimentos que existe en el país se piensa que alguien que es dueño de una empresa de alimentos va a satisfacer las necesidades de la mayoría o puede sustituir o cambiar absolutamente “todo lo que se considera ha sido desastroso en los últimos tiempos”.

Evans critica la propuesta de los ciudadanos que salen a aclamar a Lorenzo Mendoza, le parece negativa. “Reproduce una cultura política mesiánica, yo no conozco la propuesta política de ese señor, no conozco cuáles son sus elementos programáticos, no viene de la política para saber cuál es su trayectoria y cuál es su proyecto de vida desde el punto de vista político”.

Plantea que otros lunares que rodean estas candidaturas mesiánicas es que nacen de la antipolítica, se hacen desde el desprecio a los partidos políticos y a la práctica de la política, “cuando en el país necesitamos a más y mejores políticos”, subraya.

Opción salvadora

En opinión de Félix Seijas, estadístico, Phd en análisis de datos complejos y director de Delphos, la gente no encuentra actualmente instituciones fuertes opositoras que puedan conducir al país y la opción es nuevamente buscar a un salvador.

“La gente dejó de creer en las instituciones y cuando eso sucede hay que buscar algo en qué creer y volvieron a aparecer los mesías”.

Precisa que ese redentor ha ido cambiando de nombre y en este momento pudo ser el policía del Cicpc, asesinado recientemente, Oscar Pérez, “quien se convierte en símbolo de ese salvador por agarrar un helicóptero, sobrevolar Caracas, disparar al Tribunal Supremo de Justicia y luego hacer unos videos”.

Así se convierte para muchas personas en un símbolo de ese salvador, dice.

En el ámbito político electoral, la población se inventa a Lorenzo Mendoza que, acota, es una persona no ligada a los partidos políticos, en los que una parte de los venezolanos desconfía, con los que están molesto y lo asocian con éxito económico que es lo que quiere la gente, afirma.

Seijas desestima a la figura mesiánica. “Un mesías no es positivo, porque yo me ubico como un demócrata liberal, que no puede estar hablando de mesías sino de instituciones que en un sistema, entre ellas, se auditen, que haya contrapeso en las instituciones, que haya separación de poderes, en eso es en lo que uno cree”.

Considera que lo ideal es que a través de las diferentes instancias, los diversos sectores: el político internacional, el político interno, la presión y coacción de la opinión pública, genere suficiente presión para que instancias dentro del Gobierno empiecen a darse cuenta de que un cambio es necesario.