El mensaje de la esposa de Juan Guaidó a la familia militar venezolana [+Video]

Fabiana Rosales, esposa del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, manifestó su apoyo hacia los oficiales de la Fuerza Armada Nacional que,a su juicio, también sufre la grave situación política y económica de Venezuela.

“No creo que esta angustia sea la única manera en la que podamos vivir en nuestro país, el país donde quiero que mi hija crezca. Seguramente tú deseas lo mismo”, expresó Rosales a las esposas y madres de los militares.

También ofreció una disculpa honesta por las críticas que se le hacen a los uniformados, pues “esa actitud no ha resuelto nada”, sin embargo, “ese uniforme debe ser enaltecido nuevamente por oficiales que se atrevan a tomar decisiones correctas”.

Reiteró su llamado a los efectivos castrenses para que no usen sus armas contra el pueblo.

“La AN ha hecho un llamado, no para que se rebelen ni den un golpe de Estado, sino para que no disparen y sean leales a su juramento”.