El Gobierno quiere impedir el ingreso a Caracas el 1-S

A menos de 48 horas para la marcha opositora del 1º de septiembre, en Caracas se intensi ca la radicalización del discurso y la acción política en Venezuela. Uno de los temas que caldea el escenario guarda relación con las libertades consagradas en la Carta Magna, tras las reiteradas advertencias del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y el jefe de gobierno de Distrito Capital en Caracas, Daniel Aponte, de impedir que la movilización convocada por la oposición se desarrolle en esos espacios.

Especialistas en las leyes afirman que las autoridades gubernamentales violan el artículo 68 de la Constitución que establece el derecho a la manifestación pací ca. Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señaló que Rodríguez y Aponte desnaturalizan la norma.

Mármol de León destacó que la carta magna es clara en señalar que todo ciudadano puede realizar manifestaciones no violentas sin el uso de armas de fuego. “La ley no impide ningún tipo de actividad, solo la reglamenta y está pensada para que se facilite su desarrollo, no para evitarla”.

Notificación, no permiso

María Verdeal, profesora de Derecho la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), destacó que la Constitución no exige de algún permiso, como lo manifiesta Aponte, por el contrario, solo se envía una notificación para que se tomen precauciones ante los cambios que pueda generarse en la rutina de esos espacios.

“Es lo que se ha hecho siempre, incluso cuando éramos estudiantes solo se participaba que se realizaba una marcha de tal a tal sitio, pero sin una permisología especial”, explicó la académica.

La jurista detalló que con ese preaviso las autoridades tienen la obligación de facilitar la ruta. Los organismos de seguridad, como la policía de tránsito, se ocupan de cambiar las rutas para no alterar el orden y afectar el libre desenvolvimiento en el recorrido de la movilización.

Verdeal expresó su preocupación ante el despliegue de efectivos del Ejército en algunas zonas de Caracas.

Señaló que es peligroso que esos funcionarios sean habilitados para actuar ante cualquier alteración del orden público debido a que no cuentan con la preparación adecuada, a diferencia de la Guardia Nacional, que si está formada para cumplir esas funciones. “Están formados para la guerra, no para otros fines”, apuntó.

Mármol de León agregó que si los poderes fueran autónomos la oposición introduciría un amparo ante el Poder Judicial para hacer el valer el derecho a la protesta establecido en artículo 68 de la Constitución; sin embargo, aclaró que hoy sería inútil porque la Sala Constitucional funciona como una sucursal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La exmagistrada instó a la oposición a seguir el ejemplo de la Asamblea Nacional (AN) de incumplir una orden que esté fuera de la ley. “No puede haber desacato a una decisión que no sea ilegitima”, destacó.

Advertencia

El jefe del Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, volvió a advertir ayer, durante una entrevista radial, que la oposición no tiene permiso para acceder a su jurisdicción.

“Nosotros como autoridad del municipio Libertador, se lo dijimos cantando, se lo dijimos pasito, se lo dijimos duro, como quieran. No van a entrar al municipio Bolivariano Libertador, siempre y cuando ellos no pasen los permisos correspondientes”, dijo.

Recientemente el mandatario capitalino y dirigente del PSUV, Jorge Rodríguez, destacó que en su municipio existe una ordenanza que señala a Caracas como territorio de paz. “No vamos a permitir un escenario de violencia, nosotros debemos garantizar la paz”.

Antenoche funcionarios del Sebin allanaron los apartamentos de dos dirigentes de Voluntad Popular. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, aseguró que la persecución no los intimida invitó a las personas a marchar vestidos de blanco y con ores de papel en la mano como un símbolo de paz. “Hoy el mundo y la ONU conocen lo que ocurre en Venezuela. Vamos a estar el jueves en la calle en paz, vestidas de blancos, con ores de papel, como un símbolo de paz”.