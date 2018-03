“El Gobierno no tiene que hacer trampa para ganar las presidenciales”

“El Gobierno ahorita no tiene que hacer trampa para ganar las elecciones, porque tiene a una oposición dividida, y tiene gente carnetizada y obligada a ir a votar con unos documentos que no están muy claros”, asegura Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, ONG que revisa y monitorea la gestión del Poder Judicial y vigila el Estado de derecho en Venezuela.

Louza fue invitada junto al constitucionalista José Vicente Haro y Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, al foro Derecho al Voto en Venezuela, Panorama Electoral Actual, y durante su intervención consideró que el Gobierno no tiene posibilidad alguna de perder en las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 20 de mayo, “porque si controla la mayoría de los partidos políticos no puede perder y de hecho ese es el juego”.

La especialista reveló que cada carnet del PSUV tiene tres números que aparecen en la página del CNE. “Cada uno con un votante, además del titular del mismo. No sabemos si un voto se multiplica por tres, no sabemos cómo realmente funciona cuando vas a votar”.

Detalló que desconocen si es la máquina la que asigna los votos automáticamente o no, pero como la oposición no tiene gente en el CNE y a las ONG no las dejan entrar, “no hemos podido verificar esa parte, pero está claro que como sea; sin testigos, observadores, sin control, pero aún con control, si no tienes oposición, obviamente ganas tú”, afirmó durante el evento realizado en el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ).

En su opinión, en Venezuela, desde el año 2015, cuando ganó la oposición la Asamblea Nacional, ha habido una razia de los partidos políticos y hasta ahora ha desaparecido el 75 % de esas organizaciones políticas del país.

Quedan nada más 17 partidos de los 67 que habían, de los cuales 12 son del Gobierno y cinco de la oposición, donde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) no han sido renovados. Prácticamente los partidos más importantes y representativos de la oposición han desaparecidos, no están inscritos en el Consejo Nacional Electoral y no pueden competir.

Cada vez menos transparentes

Para Alí Daniels, coordinador de la Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia, en Venezuela las elecciones son cada vez menos transparentes. Acusa que luego de las elecciones legislativas del año 2015, el Gobierno se dio cuenta que el sistema electoral no le arroja los resultados esperados, “entonces tuvieron que evaluar y cambiar las reglas de juego para poder hacer lo que hicieron con la Asamblea Nacional Constituyente y con las elecciones regionales”.

Asegura que la oposición triunfó en las elecciones del año 2015 porque “los expertos tenían acceso al software, lo examinaban y daban fe de que el mismo estaba habilitado para reflejar la voluntad popular y ahora no se hace. En este momento con la excusa de que tenemos poco tiempo, todas estas auditorías que antes se hacían en seis meses, las están reduciendo, y en algunos casos eliminando”, afirmó.