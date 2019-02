El fenómeno Guaidó se posiciona en víspera de una inminente elección presidencial

Con un apellido de difícil pronunciación, de hablar sencillo, pero con voz clara y agradable, especial carisma y con contadas apariciones públicas, se ha asomado en el escenario político venezolano, Juan Guaidó, un ingeniero de profesión que no solo ha desconcertado al chavismo sino que ha captado la mirada de los gobiernos del mundo y despertó el ánimo a la oposición venezolana.

Así lo describe Luis Salamanca, doctor en ciencias políticas y abogado:

Es el hombre más importante de Venezuela, el político con mayor proyección; un líder que de la noche a la mañana se convirtió en la locomotora del cambio político. Hasta ahora ha tenido total éxito. No le ha sido posible al Gobierno enfrentarlo, como está acostumbrado hacerlo, pero no se descarta que lo haga

Con ese cúmulo de atractivos y potencialidades personales y políticas, hay quienes desde ya apuestan por Guaidó, quien actualmente es reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, como candidato a la presidencia de la República en unas potenciales elecciones libres.

Para conocer cuáles son sus potencialidades como candidato a la primera magistratura nacional, Versión Final pulsó la opinión de Andrés Cañizalez, analista político, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello; Jesús Seguías, presidente de Datincorp, consultor político, electoral y gubernamental; Ana María Osorio, especialista en marketing político y Luis Salamanca.

Salamanca considera que las potencialidades de Guaidó para ser candidato presidencial, son casi completas. “Yo diría que son muy altas. Una persona que tocó una tecla que disparó la emoción del venezolano que quiere cambio, que es un 80% o más, obviamente, va a recibir los apoyos eventualmente, si es candidato presidencial”, afirma.

Según el catedrático, “es un fenómeno inédito”, que una persona con estas características haya logrado el apoyo de las principales democracias del mundo. “El plus democrático del mundo, está apoyando a Guaidó, pero además las principales economías, con lo cual Guaidó no solamente logra apoyo político sino que logra perspectivas para el futuro, transmite la imagen de alguien que va a poder conseguir los apoyos económicos necesarios con mayor facilidad para Venezuela, necesarios para recuperar el país”.

Sin embargo, Salamanca advierte que se desconoce “por cuánto tiempo podría durar esto (puja entre Juan Guaidó y el presidente Nicolás Maduro, por el control del poder en el país) y el régimen tiene todavía unas palancas bajo su control, sobretodo la palanca militar y está resistiendo con ella, dice.

Para el también experto en leyes, el parlamentario por el estado Vargas, no tiene impedimento como candidato presidencial, desde el punto de vista constitucional. “El 233 no establece un lapso para el presidente, establece un lapso para hacer las elecciones, 30 días, se supone que si en 30 días se hacen las elecciones, Guaidó, si es candidato, dejaría de ser presidente interino y sería el presidente constitucional electo”.

Ana María Osorio, ve en el presidente de la Asamblea Nacional, un hombre joven, educado, de clase media baja, con una voz agradable, que representa la renovación del envejecido arsenal de la oposición venezolana. Se le ubica como un padre joven y esposo de familia, sin mayores estridencias en su vida y sin rabo de paja.

Desde su punto de vista, refresca la imagen ordinaria, vulgar y soez de los actores políticos venezolanos, “en especial de la figura presidencial”. Con su investidura, precisa, da la sensación de que con él todas las instituciones renacen, vienen nuevos actores políticos, dejando a un lado a los desgastados políticos de vieja data.

Destaca, entre otras de sus fortalezas, que maneja ideas menos populistas y más de desarrollo económico, urbano y social, lo que otorgaría una posición favorable al país, acota.

Para Osorio, Guaidó, ha logrado unificar a la oposición y ha eliminado las pugnas que la oposición representa, dice, es la renovación en la política venezolana.

Opina que en política exterior se avizora como un diplomático y negociador, “lo cual facilita las relaciones internacionales de Venezuela y le otorga mejor posición dentro de la geopolítica”.

La experta en marketing político cree que Guaidó puede postularse al cargo de presidente de la República, en elección por votación universal, directa y secreta de conformidad con la Constitución y las leyes.

Jesús Seguías, presidente de Datincorp, consultor político, electoral y gubernamental, asegura que es prematuro hablar sobre el tema. “Eso pasa porque se llegue a elecciones presidenciales, lo cual aun no está definido y, en segundo lugar, pasa por lo que la oposición venezolana defina al respecto, si va a ser Guaidó o Guaidó es solamente el presidente de la transición”.

Sin embargo, opina que Juan Guaidó ha demostrado tener un carácter y una formación política “bastante sólida, ha demostrado mucho aplomo, a pesar de su juventud, ha demostrado mucha coherencia y eso sin duda alguna le ayuda bastante, además de que todas las circunstancias se unieron para que él estuviera en una posición privilegiada, desde el punto de vista político, que lo ha catapultado como el nuevo líder de la oposición venezolana, y eso ya es bastante, en cualquier escenario electoral”.

En relación a las potencialidades del guaireño como candidato a la presidencia de la República, dice que hasta ahora, no hay nada que indique que no tiene los derechos legítimos garantizados, “de hecho, es el presidente de la Asamblea Nacional y eso indica de que está facultado, por ahora, para ser candidato presidencial, en cualquier eventualidad que se presente, ya es una decisión personal de él, de su partido y de la posición electoral”, indica.

Para Andrés Cañizalez, analista político, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, Guaidó se percibe “como un Wolfang Larrazábal (presidente de la junta de gobierno de 1958 que derrocó al general Marcos Pérez Jiménez), un presidente de transición, que puede ayudar en un periodo determinado a llevar el barco a buen puerto”.

Me lo imagino más como eso, más que como candidato presidencial, no sé qué va a hacer él, pero yo no lo veo en este momento como una figura que va a entrar en una pugna electoral, sino más bien, como alguien que puede tener un poder enorme para llevarnos, y de hecho, en buena medida todo el llamado que ha hecho la toda la comunidad internacional, apunta a darle a Guaidó un poder, pero un poder para que lleve al país hacia unas elecciones.